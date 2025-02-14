Efes Selçuk'ta Otopark Gelirleri Davasında Hukuk Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Otopark Gelirleri Davasında Hukuk Mücadelesi Devam Ediyor

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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Tarım ve Orman Bakanlığına devri için açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesine rağmen adalet mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

14.02.2025 16:17  Güncelleme: 17:18
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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryem Ana Evi otopark gelirlerine ilişkin açtıklarıı davada yürütmeyi durdurma talebinin reddedildiğini hatırlatarak, "Karar kesin değil. Eğer hukuk varsa, adalet varsa ve bir gün tecelli olacağına inancınız varsa bilin ki o gün geldiğinde bir şey değişecek, her şey değişecek" dedi.

Meryem Ana Evi otopark gelirinin Tarım ve Orman Bakanlığına devrine ilişiin açılan davada, yürütmenin durdurulması talebinin reddedilmesi üzerine belediye çalışanları belediye binası önünde toplandı.

Belediye çalışanları adına Gülhan Ayhan, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, belediye emekçilerinin Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk'ta kalması için verdiği mücadeleyi anlattı. Ayhan, şunları söyledi:

"Bu yok saymaya karşı biz, yani Efes Selçuk Belediye emekçileri olarak dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Başkanımızla birlikte mücadelemize devam edeceğiz. Susarak kabullenerek boyun eğerek değil gururla onurla haklılıkla direnmeye devam edeceğiz. Hukuksa hukuk, direnişse direniş ne yapılması gerekiyorsa onu yaparak Efes Selçuk'un hakkını savunmaya devam edeceğiz. Çünkü bu kabul edilebilir bir sonuç değildir. Biz ekmeğimizden Efes Selçuk'un geleceğinden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz."

"Üç maymunu oynayanlar, bizim gelirlerimize el koymak istiyorlarmış"

Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk'ta kalması için verdikleri mücadele sürecinin şeffaflıkla yürüdüğünü belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, özetle şöyle konuştu:

"Müthiş bir diplomasi yürüttük. En azından ben diplomasi yürüttük zannediyordum. Oysa üç maymunu oynayanlar, oysa ağzımıza bal çalanlar, sırtımızı sıvazlayan onlar. Bizler fark etmeden gereğini yapıp aslında bizim gelirlerimize el koymak istiyorlarmış. Devam ettirdiğimiz bütün görüşmeler, yapmaya çaba sarf ettiğimiz tüm diplomasi Efes Selçuk halkı adınaydı.

"Mahkeme Belediye'ye görev verdi"

Dün itibarıyla yürütmeyi durdurma talebimiz karara bağlandı. Bir ara karar verildi. Ara karar şu şekilde; 'Burada plan yoktur. Otopark işletmesi yapılamaz.' Şayet hukuk devletindeysek, eşitler arasındaysak, Efes Selçuk Belediyesi'nin işletemediği otopark ile ilgili mahkeme bana görev vermiştir, Belediye Başkanı olarak. 'Kimse yapmasın' demiştir. Öyleyse sorarım Bakanlığa; 'Nerde otopark ruhsatın?' diye. Ruhsattan mesul olan Efes Selçuk Belediyesi'dir. Hukuk devleti herkese eşitse, mahkeme bana 'Orada otopark işletemezsiniz' diyorsa, mahkeme bana artık görev vermiştir. Mahkeme artık Efes Selçuk Belediyesi'ne görev vermiştir.

"Üst derece mahkemeye gittik, gerekirse daha üstüne gideceğiz"

En başından söylemiştim; 'Efes Selçuk Belediyesi'ne yar olmayan, Efes Selçuk halkına yar olmayan, Ankara'da kocaman koltuklarda oturanlara da yar olmayacak.' Karar kesin değil, yürütmeyi durdurma talebimiz reddedildi. Üst derece mahkemeye gittik, gerekirse daha üstüne gideceğiz. Dimdik ayakta durmayı bileceğiz, sapa sağlam basmayı bileceğiz. Biz var olduğumuz sürece, benim arkam bu kadar sağlam olduğu sürece, bir Allah'ın kulu gelsin yıksın burayı. 22 Kasım'da burada hep beraber yürüyüşe başladık. Biz yürümeye devam ediyoruz. O hukuk kuralı ve verilmiş olan karar, nasıl Efes Selçuk Belediyesi'ne verildiyse, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını bağlar, hepimizi bağlar. Eğer hukuk varsa, adalet varsa ve bir gün tecelli olacağına inancınız varsa bilin ki o gün geldiğinde bir şey değişecek, her şey değişecek ve cesur olanlar kazanacak. Adalete ve eşitliğe inanan kazanacak. İşte o zaman adalet, sizlere de lazım olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Efes Selçuk'ta Otopark Gelirleri Davasında Hukuk Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika

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