Efes Selçuk Turizm Sezonuna Hazır - Son Dakika
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Yerel

Efes Selçuk Turizm Sezonuna Hazır

Efes Selçuk Turizm Sezonuna Hazır

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, turizm sezonuna hazırlandıklarını belirterek, misafirlerin burada baharın ve yazın keyfini çıkaracaklarına inandıklarını söyledi. Şirince'deki temizlik çalışmalarının tamamlandığı ilçede, tarihi yapılar ve doğal güzelliklerle ziyaretçi yoğunluğu bekleniyor.

17.04.2024 11:36  Güncelleme: 11:38
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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Efes Selçuk, turizm sezonuna hazırlandı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu yaz sezonunda da misafirlerimizin burada baharın ve yazın keyfini çıkaracaklarına ve ilham bulacaklarına inanıyoruz" dedi.

Efes Selçuk Belediyesi, mimari yapısı ve doğasıyla ünlü, Birleşmiş Milletler tarafından geçen yılı "2023 Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçilen Şirince'deki temizlik çalışmalarını tamamladı. Ekipler, kentin tüm cadde ve sokaklarında da çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi, Artemis Tapınağı, İsabey Camii gibi tarihi yapılarla ünlü olan Efes Selçuk, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de dikkati çekiyor.  Tarihi dokusuna uygun sokakları, geleneksel lezzetleri ve misafirperver esnafıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçede bu yaz da ziyaretçi yoğunluğu yaşanması bekleniyor.

Kente gelen ziyaretçileri her yıl olduğu gibi temiz ve huzurlu bir ortamda ağırlamaya hazır olduklarını belirten Başkan Sengel, şunları söyledi:

" Turizm Haftası'nı kutladığımız bu günlerde, Efes Selçuk olarak kentin tüm hazırlıklarını tamamladık. Temizlik, yol bakımı ve düzenleme çalışmalarımızı titizlikle yürüttük. Kentimizi ziyaret edecek olan misafirlerimizi temiz ve huzurlu bir ortamda ağırlamaya hazırız. Efes Selçuk, her mevsim güzellikleriyle büyüleyen bir kent. Bu yaz sezonunda da misafirlerimizin burada baharın ve yazın keyfini çıkaracaklarına ve ilham bulacaklarına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

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