EGC Başkanı Kılınç, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

EGC Başkanı Kılınç, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutladı

03.05.2022 19:43
EGC Başkanı Kılınç, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutladı

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Oktay Kılınç, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yönetim kurulu adına bir açıklama yaptı.

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Oktay Kılınç, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla yönetim kurulu adına bir açıklama yaptı.

3 Mayıs tarihinin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Kılınç, "Basın mensuplarımız, kamu görevi olarak, vatandaşların doğru haber alma ve bilgilendirme hakkını sağlamak için görevlerine cansiperane bir şekilde devam etmektedir. Bu vesileyle basın çalışanlarına alkış ve teşekkürlerimizi bir kez daha iletiyoruz. " dedi.

Basın sektörünün son iki yıldır yaşanan pandemiden olumsuz etkilendiğini ve zor duruma düştüğünü anlatan Kılınç, şunları ifade etti:

"Devletimizin ilgili kurumlarının aldığı genel tedbirlerin haricinde, bir takım önlemler alınmış, basın kuruluşlarının üzerindeki yük hafifletilmeye çalışılmıştır. Bu gün süreç sona ermiş gibi görünüyor. Ancak etkilerinin uzun bir süre devam edeceği öngörülüyor. Bunun için alınan tedbirlere ek bir takım tedbirlerle bir süre daha ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu zor günlerde basın özgürlüğünün, sadece gazetecilerin haber alma, haber verme ve ifade özgürlüğü olmadığını, aynı zamanda halkın da doğrudan haber alma özgürlüğü olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Umut ediyoruz ki bugün içerisinde olduğumuz bu zor dönem sona erecektir, süreç sonrasında daha güzel günlere ulaşırken, özgür basının da devam ediyor olması gerekmektedir.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün kutlandığı bu günün, gazetecilerin mesleki anlamda çağın gerekleri ile donanımlı, basın özgürlüğünün de yeni açılımlar ve güvencelerle genişletilerek, iletişim özgürlüğüne dönüştürüleceği, hukuki düzenlemelerin gerçekleştirildiği bir süreç olarak kutlanması çok sevindirici olacaktır.

Bu günü gazetecilerin ve çalıştıkları kurumların hem mesleklerini özgürce yapabildikleri, hem de ekonomik bağımsızlıklarını elde etmiş olarak görevlerini sürdürdükleri bir gün olarak kutlanması gereğini bir kere daha ifade ediyoruz. Gazetecilerin, basın kuruluşlarının sorunları vardır, ancak ve sorumlulukları da vardır. Bilinmelidir ki; sorumluluklarımız sorunlarımızın önündedir. Sorumluluklarımız ülkemizin öncelikleri, bölünmez bütünlüğümüz, vatanımız ve bayrağımızdır ve ülkemizin geleceğidir. Bu uğurda üzerimize düşen görevi geçmişte yaptık, günümüzde yapmaya devam ediyoruz ve gelecekte de yapacağımızı ve buna her zaman hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Günümüz kutlu olsun."

EGC Başkanı Oktay Kılınç, ayrıca, tüm gazetecilerin Ramazan Bayramını kutladı. - ERZİNCAN

YORUMLAR
500
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü... CHP'li Çakırözer'in Raporu: 45 Gazeteci Hakim Karşısına Çıktı, 5 Gazeteci Saldırıya Uğradı, 5 Gazeteci... 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü... CHP'li Çakırözer'in Raporu: 45 Gazeteci Hakim Karşısına Çıktı, 5 Gazeteci Saldırıya Uğradı, 5 Gazeteci... GMİS, 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyoruz' GMİS, 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyoruz'

Dünya Basın Özgürlüğü Günü, Birleşmiş Milletler, Erzincan, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel EGC Başkanı Kılınç, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
19:04 İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya 300 milyon sterlinlik askeri yardım sözü verdi
18:57 Kürtçe tabela önünde yaptıkları paylaşım tepki çekmişti! O öğretmenlerin savunmaları ortaya çıktı
18:02 Trabzonspor bayrağını indirmek isteyen Rambo Okan gözaltına alındı
17:36 Alkollü sürücü ceza yiyince trafik polisine sarıldı!
17:33 Rusya: Azovstal'da ateşkesi bozan Ukrayna güçlerine saldırı başlattık
17:30 Eski eşini öldüren kişinin cinayeti çocuklarının önünde işlediği ortaya çıktı
17:28 Galatasaray'da başkan adayı Fırat Develioğlu oldu
16:25 Nişana gitmek üzere yola çıktılar! Kaza yapan ailede 1 ölü, 6 yaralı var
16:20 Met Gala'ya katılan erkekler neredeyse kadınlardan daha şık!
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 19:51:29. #1.13#
SON DAKİKA: EGC Başkanı Kılınç, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement