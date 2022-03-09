Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor - Son Dakika
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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

09.03.2022 15:11
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Ege Denizi'nde yarın beklenen fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Güney Ege'de rüzgarın, yarın (10 Mart Perşembe) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın; Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor - Son Dakika
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