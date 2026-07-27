İzmir’deki Erzurumlular memleket ziyareti ile hasret giderdi

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu, 45 kişilik heyetle İzmir'den Erzurum'a ziyaret gerçekleştirdi. Federasyon Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, "Biz cumhuriyetin kurulduğu kentin evlatlarıyız. Siyaset üstü duruşumuzla kucaklayıcı ve birleştiriciyiz" dedi.

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu, dernek başkanları ve yürütme kurulu üyelerinden oluşan 45 kişilik heyetle Erzurum'a 'Sıla-i Rahim' ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin 107'nci yıl dönümü kutlamalarına katılan heyet, ayrıca Hınıs ilçesinde düzenlenen geleneksel Bal ve Fasulye Festivali'ne katıldı. Kentteki resmi kurumları, valiliği, belediyeleri ve siyasi partileri ziyaret eden heyet, Ege'deki hemşehri çalışmaları için de destek sözü aldı.

"Ege'de 500 bin Erzurumluyu temsil ediyoruz"

Göreve geldiklerinden bu yana sürdürdükleri sosyal ve kültürel faaliyetlerden bahseden Genel Başkan Zakir Salmanoğlu, "Ege Bölgesi'nde federasyonumuza bağlı 47 derneğimiz ve yaklaşık 500 bin hemşehrimiz bulunuyor. Her Ramazan ayında kurduğumuz çadırlarda günlük en az bin kişiye iftar yemeği verdik, ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştırdık. Yaklaşık 100 öğrencimize burs sağlarken deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı da unutmadık. Ayrıca Erzurum'un köklü geleneklerinden olan 'Binbir Hatim' geleneğini İzmir'de de başlattık. En büyük hedeflerimizden biri federasyonumuza yakışır bir genel merkez kazandırmak" dedi.

Erzurum Kongresi'nin tarihi önemine ve Dadaşlık kültürüne vurgu yapan Salmanoğlu, şunları söyledi: "Kongrenin ana ruhu olan 'Vatan bir bütündür, bölünemez, manda ve himaye kabul edilemez' ilkesi bizim de temel duruşumuzdur. Biz milli ve manevi hassasiyetler doğrultusunda her görüşe eşit mesafede duran, siyaset üstü bir kurumsal yapıya sahibiz. Kapımız ve kollarımız vatan, bayrak sevgisi taşıyan herkese açık. Çünkü biz cumhuriyetin kurulduğu kentin temsilcileriyiz. Dadaşlık duruşu bunu gerektirir"

Salmanoğlu ayrıca, 6-11 Ekim tarihleri arasında 'Erzurum Tanıtım Günleri' etkinliğini düzenleyeceklerini belirterek, organizasyonda stant açacak esnafın tamamen Erzurum'dan geleceğini sözlerine ekledi.