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Ege'nin incisi Uşak'a nazar değdi... Vaka sayılarında en çok artış gösteren 10 il arasına girdi - Son Dakika

Ege'nin incisi Uşak'a nazar değdi... Vaka sayılarında en çok artış gösteren 10 il arasına girdi

18.02.2022 13:56

Ege'nin incisi Uşak'a nazar değdi.

Ege'nin incisi Uşak'a nazar değdi... Vaka sayılarında en çok artış gösteren 10 il arasına girdi

UŞAK Uşak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı vaka haritasında, üçüncü kez bir önceki haftaya göre en çok artış gösteren 10 il arasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak - 4 Şubat tarihleri arasında 100 binde vaka sayısı en çok artan 10 ili geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Uşak, yapılan açıklamada üst üste 3 hafta en çok artış gösteren iller arasına girdi.

22 - 28 Ocak tarihlerinde 100 binde 794.46 olan vaka sayısı, yine artış göstererek 100 binde bin 262.48 oldu. Bununla birlikte bununla birlikte Ege Bölgesi'nde en düşük vaka sayısı olan ve "Ege'nin İncisi" olarak da adlandırılan Uşak, 3 hafta üst üste en çok vaka artışı gösterilen iller arasına yer aldı.

Bu artışın ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeniden harekete geçti. Kentin en işlek caddesi olarak bilinen İsmet Paşa Caddesi'nde resmi asayiş şube ekipleri maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunurken; resmi araçlardan da vatandaşlara anonsla uyarılar yapıldı.

Salgınla mücadelede Türkiye'ye örnek olan Uşak'ın geldiği durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren esnaf Hasan Poyraz, vatandaşların çok duyarlı olmadığına dikkat çekti. Poyraz, "Halkımız çok duyarlı değil. Emniyet güçleri elinden geleni yapıyor ama halkımız duyarlı değil. Maske takmıyorlar, maske takan az. Bu nedenle maalesef artışlar sürüyor" ifadelerini kullandı.

Başka bir esnaf Metin Özer ise, vaka artışlarının havaların soğumasıyla ilgisi olduğunu belirtti.

Ege'nin incisi Uşak'a nazar değdi... Vaka sayılarında en çok artış gösteren 10 il arasına girdi
Ege'nin incisi Uşak'a nazar değdi... Vaka sayılarında en çok artış gösteren 10 il arasına girdi
Ege'nin incisi Uşak'a nazar değdi... Vaka sayılarında en çok artış gösteren 10 il arasına girdi

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Fahrettin Koca, Uşak, Ocak, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ege'nin incisi Uşak'a nazar değdi... Vaka sayılarında en çok artış gösteren 10 il arasına girdi - Son Dakika


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