Egeşehir\'de Toplu Sözleşme Sevinci... Tunç Soyer:  "Son Nefesime Kadar Emeğin Hakkını Koruyacağım"

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İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş. ile DİSK Genel İş Sendikası arasında 27 personeli kapsayan ilk toplu iş sözleşmesi imzalandı. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, göreve geldiği günden bu yana "eşit işe, eşit ücret" ilkesini öncelik olarak belirlediğine dikkat çekerek, "Son nefesime kadar emeğin hakkını korumaya devam edeceğim" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Egeşehir A.Ş. ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası arasında 27 işçiyi kapsayan ilk toplu iş sözleşme imzalandı. Böylelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki tüm şirketlerde sendika örgütlenmesi tamamlanmış oldu. Kültürpark 4 No'lu Hol'de yer alan Meclis Toplantı Salonu'ndaki törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş Genel Müdürü Ekrem Tükenmez, Genel İş Sendikası Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Faruk Saral, Genel İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz, sendika yöneticileri, temsilcileri ve işçiler katıldı.

"EGEŞEHİR TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"

Salondaki sendika temsilcileri ve işçiler tarafından ayakta alkışlanarak kürsüye gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, konuşmasına özveriyle çalışan işçilere teşekkür ederek başladı. Göreve geldiği günden itibaren "eşit işe, eşit ücret" anlayışını gözettiğini belirten Başkan Soyer, şöyle devam etti:

"Çünkü bunun kurum içinde çok büyük adaletsizlik yarattığını gördük. Bu kurum kendi içinde adaleti sağlayamıyorsa bu ülkeye adaletin sağlanmasında nasıl öncülük edecek? Önce bu kurumun içinde bu adaletin sağlanması gerektiğini düşündük. İkincisi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 14 şirketi var. ve bu 14 şirket sadece personel istihdamı için kullanılmış. Bunların hepsini ihtisaslaştırdık. İZENERJİ yenilenebilir enerji üreten, İzTarım şirketi gerçekten tarımla ilgilenen, İZTEK şirketi bilişimle ilgilenen bir şirkete dönüştü. Bütün şirketlerimize bir misyon yükledik ve hedef koyduk. Egeşehir şirketi; göreceksiniz İzmir'de kentsel dönüşümün mimarı, lokomotifi olacak. Sadece İzmir için değil Türkiye'ye örnek olacak bir şirket haline gelecek. Gelecekte Türkiye'nin kentsel dönüşüm modelinin en iyi uygulandığı yer olacak. Bu daha başlangıç. Bugünkü arkadaşlarım da sendikalaşmanın ilk gününü hafızalarında taşıyarak yola devam edecek."

"HESABIMIZ İZMİRLİNİN VE İŞÇİNİN YÜZÜNÜN GÜLMESİ"

Konuşmasında hükümetin çıkardığı kur korumalı mevduat hesabı ile milyonları olan insanların daha da zenginleştiğine dikkat çeken Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kur korumalı mevduat hesabı yerine emek korumalı yerel yönetim hesabı yaptıklarını anlattı. Soyer, "Arada uçurum var. İzmir Büyükşehir Belediyesi önce çalışanının karnını doyuracak, yüzünü güldürecek ki şehirde yaşayanların yüzünü güldürecek arkadaşlarım yola devam edebilsinler. Onların yüzü gülmeden şehirdeki vatandaşın yüzü gülemez ki. Hesabımız bu kadar basit. Emek veren, alın teri döken kardeşlerimin bu şehrin insanları için yüzleri gülecek. Biz bu inançla ve bu kararlılıkla devam ettik. Muhtemelen görev sürem içindeki son toplu iş sözleşmesidir. İnşallah yüzünüzü daha çok güldürecek toplu iş sözleşmeleri yapmaya devam edin" dedi.

"BEN SİZE HAKKIMI HELAL EDİYORUM"

Başkan Soyer, bunun bir veda olmadığını vurgulayarak,"Hayatım boyunca hayatın manasını bu memlekette emekten, özgürlüklerden, haktan, hukuktan, adaletten yana bir ülke arayışıyla geçirdim. Benim hayatımın anlamı bu. Kimilerinin başka buldukları anlamlar var. Bu anlam koltuk, makam, mevki aramaz. Benim umurumda da değil. Bu sevdayı, tutkuyu bir makamla yapmanız gerekmiyor. Hatta tersine, o makam olmasa da siz bu memleket için yüreğinizi ortaya koyabiliyorsunuz. Ben de buna devam edeceğim. Bu memleketin aydınlık geleceğine inanıyorum. Bu memlekette bizler için can vermiş atalarımızın aziz hatırasına inanıyorum, Mustafa Kemal Atatürk'e inanıyorum. Benim bu yolculuğum devam edecek. 'Su akar yolunu bulur' derler ya, o yol beni nereye götürürse gideceğim. Son nefesime kadar emeğin hakkını korumaya devam edeceğim. Ben size hakkımı helal ediyorum, sizlerin de bana hakkınızı helal etmenizi beklerim. Gün gelecek devran dönecek" diye konuştu.

"TUNÇ BAŞKAN, ROL MODEL OLDU"

Törende konuşan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, son beş yılda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarının rol model olduğunu belirterek, "Pandemide kimsenin yapamadığını Tunç Başkanım yaptı. İzmir Emek Demokrasi Güçleri'nin tüm bileşenleriyle İzmir pandemisini birlikte yönettiler. İzmir'deki depremde büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Sevgili Başkanım bu bir veda, ayrılık değil. Belki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde son örgütlenen şirket ve artık örgütsüz şirket kalmadı. Bu sizin için bir onurdur. Bir belediyedeki şirketlerin hepsi örgütlüyse bu sizin için emek onurudur" dedi.

"BU KENTİ ORTAK AKILLA YÖNETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in her zaman emek ve emekçiden yana refleks gösterdiğini belirten Genel İş Sendikası Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Faruk Saral da "Başkanımız emekten yana olan bir belediye başkanı. Vefanın İstanbul'da bir semt adı olmadığını biliyoruz. Değerli başkanımıza bu beş yıllık süreçte emeğe verdiği değer için ayrıca teşekkür ederiz. Eşit işe, eşit ücret ilkesini uygulayan, 25 yıldır alınamayan banka promosyonlarını işçiye veren, toplu iş sözleşmelerimizi renklendiren, bu kenti ortak akılla yönetmemizi sağlayan Başkanımıza için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"EN GÜZEL YÜZ METRELERİ KOŞACAĞINIZI BİLİYORUZ"

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krize değinen Genel İş Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise sözleşmeyle birlikte işçilerin kazanımlar elde ettiğini vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in sürece katkısını hatırlatan Sendika Başkanı Yılmaz, "Emekçilerimizin çalıştıkça kazandıkları bir sistem inşa ettik. Emeğin değer gördüğü bir anlayışı hakim kıldık. Başkanım biz sizin uzun maraton koşmayı sevdiğinizi biliyoruz. Bugünlerin daha güzel yarınlara gebe olduğunu da biliyoruz. Gelecekte bu maratonun en güzel yüz metreleri koşacağınızı da biliyoruz" dedi.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET TÜM ŞİRKETLERE YAYILDI

Egeşehir A.Ş'de 27 işçiyi kapsayan bu ilk toplu iş sözleşmesi ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri arasında ortalama ücretlerde ve sosyal haklarda eşitlik sağlanmış oldu. Diğer şirketlerde olduğu gibi Egeşehir A.Ş.'de de gece zammı oranı yüzde 36'ya, fazla çalışma ücreti yüzde 100'e çıkarıldı. En düşük ücret alan işçinin günlük ücreti ve giydirilmiş ücreti diğer şirket işçilerle eşit hale getirildi. Belirtilen ücret ve sosyal haklara 6 aylık enflasyon oranında artış sağlanacak. Gelecek dönemde de işçiler enflasyona karşı koruma altına alınmış olacak. Sözleşme 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olacak.