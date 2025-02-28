Eğil Belediyesi'nden Askıda Ekmek Uygulamasına Destek - Son Dakika
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Eğil Belediyesi'nden Askıda Ekmek Uygulamasına Destek

Eğil Belediyesi\'nden Askıda Ekmek Uygulamasına Destek

Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi, Ramazan ayı boyunca günlük 300 ekmek bağışı yaparak 'askıda ekmek' uygulamasına destek vereceğini açıkladı. Bu uygulama sayesinde ihtiyaç sahipleri, fırınlardan ücretsiz ekmek alabilecek.

28.02.2025 11:05  Güncelleme: 11:07
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Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi, "askıda ekmek" uygulamasına günlük 300 ekmek bağışı ile destek verecek.

Ramazan ayı boyunca ilçedeki fırınlarda ihtiyacı olanın aldığı, imkanı olanın bıraktığı askıda ekmek uygulamasına Eğil Belediyesi de günlük 300 ekmek bağışı ile destek verecek. İhtiyaç sahibi aileler, "askıda ekmek" uygulaması ile fırınlardan ücretsiz olarak ekmek alabilecek.

Eğil Belediye Başkanı Fırat Seydaoğlu, geçmişi Osmanlı'ya dayanan geleneğin ihtiyaç sahiplerini rencide etmeden yardım etmek için uygulandığını söyledi. Seydaoğlu, "İhtiyaç sahipleri tahtadaki rakamları görerek fırın sahibinden ihtiyacı kadar ekmek talep ederek alır, böylelikle ihtiyaç sahibi rencide edilmemiş olur, bir elin verdiğini diğer el görmezdi. Bu kampanyaya belediye olarak da günlük 300 ekmek bağışında bulunacağız. Durumu iyi olan halkımızın da destek vermesini bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eğil Belediyesi'nden Askıda Ekmek Uygulamasına Destek - Son Dakika

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