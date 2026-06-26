Eğitim-İş Başkanından Sert Eleştiri - Son Dakika
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Eğitim-İş Başkanından Sert Eleştiri

26.06.2026 13:22
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Celal Şahbenderoğlu, eğitimdeki sorunları eleştirerek okulların güvenli alan olmaktan çıktığını vurguladı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Eğitim-İş Sendikası Sinop Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, okulların güvenli sığınak olmaktan çıktığını ileri sürerek, "Sayın Yusuf Tekin, siz kürsülerde masal anlatıyorsunuz, biz okullardan cenazelerimizi kaldırıyoruz. Kameraların karşısına geçip başarı hikayeleri anlatırken bu ülkenin eğitim dünyası kan ağlıyor" dedi.

Eğitim-İş'in Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlediği basın açıklaması kapsamında Sinop'ta konuşan Şube Başkanı Celal Şahbenderoğlu, laik, bilimsel ve kamusal eğitimin bilinçli şekilde tasfiye edildiğini öne sürdü. Eğitim sistemindeki sorunların artık yönetim hatası ya da bütçe yetersizliği olarak açıklanamayacağını savunan Şahbenderoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştirdi.

Şahbenderoğlu, "Sayın Yusuf Tekin, siz kürsülerde masal anlatıyorsunuz, biz okullardan cenazelerimizi kaldırıyoruz. Kameraların karşısına geçip başarı hikayeleri anlatırken bu ülkenin eğitim dünyası kan ağlıyor" ifadelerini kullandı.

Okulların çocuklar ve eğitim emekçileri için güvenli ortamlar olmaktan çıktığını, ekonomik sorunların öğrencileri de olumsuz etkilediğini söyleyen Şahbenderoğlu, "Her beş çocuktan biri yeterli beslenemiyor, öğrencilerin yüzde 19'u ekonomik yetersizlik nedeniyle aç kalıyor. Buna rağmen çocuklara bir öğün ücretsiz okul yemeği verilmesi talebi reddediliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitim-İş Başkanından Sert Eleştiri - Son Dakika

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