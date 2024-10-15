Eğitim İş'ten Numan Kurtulmuş'a Suç Duyurusu - Son Dakika
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Eğitim İş'ten Numan Kurtulmuş'a Suç Duyurusu

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Eğitim İş Osmaniye, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un Anayasa'ya yönelik açıklamalarına suç duyurusunda bulundu.

15.10.2024 18:33
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Eğitim İş Osmaniye Şubesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesi hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Yücel, yaptığı açıklamada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Yücel, Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili açıklamaların, Cumhuriyete ve aynı zamanda anayasal düzene doğrudan bir saldırı olduğunu ifade etti. Yücel, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerine ve Anayasamızın değiştirilemez maddelerine yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesinde yer alan 'Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' ifadesinin değiştirilmesi gerektiğine dair açıklamaları, Cumhuriyetimize ve aynı zamanda anayasal düzenimize doğrudan bir saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerinin ve Anayasası'nın yok sayıldığı, değişmez hükümlerinin tartışmaya açıldığı bir sistem Cumhuriyet değil, meşrutiyettir! Bugün bu sistemin güncel adı, 'şahsım devletidir!' Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tartışmaya cüret edenler, 'şahsım devleti' yaratanlar ve onlara destek olanlardır. Meclis temsiliyetinin, halkın iradesinin yok sayıldığı bu sistemin savunucuları, Cumhuriyet'in kazanımlarını yıkmak için adım atmaktadırlar.Ancak şunu unutmamalılar,bu ulusun geçmişi,bağımsızlık mücadelesiyle,Cumhuriyet'le ve Atatürk devrimleriyle yoğrulmuştur.Cumhuriyetin temellerini sarsmaya yönelik her girişim, sadece halkın egemenliğine değil, ülkemizin bağımsızlığına da yapılan bir saldırıdır. Anayasamızın 4. maddesi, bu ülkenin bayrağını, başkentini ve yönetim şeklini koruma altına alırken, bu ilkelerin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini net bir şekilde ifade edilmektedir. Bu temellere yönelik saldırılar, yalnızca hukuki değil, tarihsel ve toplumsal bir ihanet anlamına gelmektedir. Eğitim-İş olarak, Numan Kurtulmuş'un sözlerine karşı, Cumhuriyetimizin temel ilkelerini savunmak ve halkın iradesini korumak için tüm Türkiye'de bugün suç duyurusu dilekçelerimizi veriyor ve Adliye binaları önünde basın açıklamamızı yapıyoruz.Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olarak varlığını koruma yolunda, bu tür saldırılara karşı en sert tepkiyi vermekten asla geri durmayacağız. Şahsım devleti yaratanlar bilsin ki Cumhuriyet bu topraklarda sonsuza dek yaşayacak, Atatürk'ün devrimleri sarsılmaz bir iradeyle korunacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Eğitim İş'ten Numan Kurtulmuş'a Suç Duyurusu - Son Dakika

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