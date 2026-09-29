Eğitim-İş üyeleri, Osmaniye\'de öldürülen öğretmen için Bakan Tekin\'e seslendi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Eğitim-İş Osmaniye Şubesi üyeleri, Osmaniye Farabi Anadolu Lisesi'nde öğretmen Mehmet Bilgili'nin silahlı saldırı sonucu öldürülmesini Osmaniye Valiliği önünde protesto etti. Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, okullarda eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanamadığını belirtti.

Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, Özlük, Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy ve sendika üyelerinin katıldığı basın açıklamasına, YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Osmaniye İl Başkanı Avni Güvel de destek verdi.

Eğitim-İş Genel Sekreteri Ergin, yaptığı basın açıklamasında, merhum Mehmet Bilgili'nin ailesine, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına, öğrencilerine ve eğitim camiasına başsağlığı diledi ve şöyle devam etti:

"Bu ülkede öğretmenler artık okula sağ salim eve dönüp dönemeyeceğini düşünerek gidiyor. Çocuklarımız okula şiddetin ve güvensizliğin gölgesinde giriyor. Biz aylardır, yıllardır aynı şeyi söylüyoruz: Okullarda can güvenliğimiz yok. Osmaniye Valiliği tarafından saldırının nedeninin 'kişisel husumet' olduğu açıklanmıştır. Ancak saldırının sebebi ne olursa olsun değişmeyen bir gerçek vardır. Bir öğretmen, görev yaptığı okulun bahçesinde silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmiştir.

"KİŞİSEL HÜSUMET DEMEKLE SORUMLULUK ORTADAN KALKMAZ"

Dolayısıyla tartışılması gereken yalnızca saldırının nedeni değil; bir silahın okul bahçesine kadar nasıl ulaşabildiği, okulun güvenliğinin neden sağlanamadığı ve eğitim emekçilerinin can güvenliğinin neden korunamadığıdır. Ortada kamusal bir güvenlik sorunu vardır. Ortada korunamayan bir öğretmen vardır. Ortada içine silah girebilen bir okul vardır. Ortada yerine getirilmeyen bir kamu sorumluluğu vardır.

Daha kaç okulun bahçesinden cenaze çıkacak? Daha kaç öğretmen ve öğrenci saldırıya uğrayacak? Daha kaç çocuk okul kapısından silahla girecek? Can güvenliğimizin sağlanması için daha ne olması bekleniyor?"

Kapsamlı bir şiddet eylem planı hazırlanmadığını belirten Ergin, "Yaz tatili boyunca okulların güvenlik açıklarının giderilmesini, okullarda kadrolu ve nitelikli güvenlik personeli görevlendirilmesini, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanmasını istedik. Yaz tatili geçti, aylar geçti, okullar yeniden açıldı; kadrolu güvenlik personeli istihdam edilmedi" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenen Ergin, "Öğretmenin kıyafetiyle uğraşacağınıza öğretmenin can güvenliğiyle uğraşın. Müfredat dayatmalarıyla uğraşacağınıza okulların kapısından içeri giren silahlarla uğraşın. Öğretmeni baskı altına alacağınıza öğretmeni koruyun. Çünkü bir Milli Eğitim Bakanının ilk sorumluluklarından biri, öğretmeninin ve öğrencisinin güvenli bir okulda eğitim verebilmesini ve eğitim görebilmesini sağlamaktır" diye konuştu.