Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması Başladı - Son Dakika
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Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması Başladı

Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması Başladı
14.07.2025 15:05
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Eğitim-Bir-Sen, 9. Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması'na başvuruları kabul ediyor, ödüller 2026'da.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından bu yıl uluslararası boyutta 9'uncusu düzenlenecek olan 'Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması' için başvurular başladı.

Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen, eğitimin birey ve toplum üzerindeki etkisini beyaz perdeye aktarmayı hedefleyen 'Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması'nın başvuruları başladı.

Eğitim-Bir-Sen, eğitim çalışanlarının mali, özlük ve sosyal hakları için sürdürdüğü mücadelenin yanı sıra, eğitim dünyasına sanatın estetik değerini katmak, insanlığın sorunlarına sanatın gözüyle bakmak ve duyarlılıklar oluşturmak için sanat, edebiyat ve kültür alanlarında nitelikli üretimleri desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede, düzenlenen kısa film yarışması, eğitimi sanatla buluşturuyor, sanata emek verenleri eğitime odaklanan eserler üretmeye teşvik ediyor.

Bu yılki Eğitim Temalı 9'uncu Uluslararası Kısa Film Yarışması ile, eğitim ve emek ilişkisine dair çarpıcı hikayelerin beyaz perdeye taşınması genç yönetmenlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Eğitim-Bir-Sen, dünyada iş birliği ve iletişim içinde olduğu eğitim sendikalarıyla gerçekleştirdiği ortak çalışmalara sanatsal faaliyetleri de dahil ederek, yarışmanın uluslararası boyutunu güçlendirmeyi hedefliyor.

İlk kez 2014 yılında 'Öğretmen' temasıyla hayata geçirilen yarışmada, daha sonra 'Örgütlenme' ve 'Vefa' kavramları tema olarak seçildi. Yarışmanın teması, 2017 yılından itibaren 'Eğitim' olarak belirleniyor.

Katılım şartları

Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış amatör ve profesyonel katılımcılar başvuru yapabilecek. Yarışmaya, eğitim temalı kurmaca kısa filmler kabul edilecek. Belgesel, deneysel, canlandırma ve animasyon türündeki filmler, değerlendirmeye alınmayacak. Süresi 15 dakikayı aşmayan eserler kabul edilecek.

Değerlendirme süreci

Yarışma iki aşamalı bir değerlendirme süreciyle gerçekleştirilecek. Ön jüri aşamasında, şartnameye uygunluk, teknik ve sanatsal yeterlilik göz önünde bulundurularak en fazla 20 eser belirlenecek. Ana jüri ise dereceye giren ve özel ödül alacak eserleri seçecek.

Ödüller

Yarışmada birinci olan esere 80 bin lira, ikinci 60 bin lira, üçüncüye ise 40 bin lira ödül verilecek. Ayrıca Mehmet Akif İnan Özel Ödülü kapsamında 30 bin lira, Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü kapsamında ise 20 bin lira ödül takdim edilecek.

Bu yılki yarışmada Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü, ilk kez Eğitim-Bir-Sen üyesi izleyicilerin oylarıyla belirlenecek.

Son başvuru tarihinin 12 Ocak 2026 olarak belirlendiği yarışmanın sonuçları, 30 Ocak 2026'da açıklanacak.

Yarışmaya ilişkin tüm detaylara ve başvuru şartlarına "www.ebskisalm.org" veya "www.ebsshortlm.org" adreslerinden ulaşılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması Başladı - Son Dakika

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