Eğitim Vakfı'nın kurucusu Rose Maria Carla Alâyeli hayatını kaybetti - Son Dakika

Mustafa Necib Alayeli Anadolu Lisesi ve Mustafa Necib Alayeli Çağdaş Eğitim Vakfı'nın kurucusu Rose Maria Carla Alayeli vefat etti.

1960'lı yıllarda Gedizli Avukat Mustafa Necib Alayeli ile İstanbul'da tanışıp evlenen ve eşi vefat ettikten sonra onun anısını yaşatmak için Gediz'e 10 bin metrekarelik okul inşa ettiren ve kurduğu vakıfla Gediz ve ülke çapında birçok öğrenci ve velinin yüreğine dokunan 95 yaşındaki Rose Maria Carla Alayeli, Ankara'da vefat etti.

Gediz'de ki sevenlerini üzüntüye boğan Rose Maria Carla Alayeli, 14 şubat 2006 yılında kurduğu Mustafa Necib Alayeli Çağdaş Eğitim Vakfı aracılığı ile, eğitim-öğretime hevesli ancak maddi olanaklarının yetersizliği nedeniyle bu imkanı bulamayan gençlere karşılıklı ve karşılıksız burs vermenin yanında, başarılı öğrencilere teşvik ikramiyeleri tahsis etti. Tıp, mühendislik, hukuk edebiyat ve sanat dalında öğrenim gören gençlerin de imdadına yetişen Rose Maria Carla Alayeli'nin vefatı öğrencileri derinden üzdü. - KÜTAHYA