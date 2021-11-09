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Eğitim yuvası mikrop yuvasına döndü - Son Dakika

Eğitim yuvası mikrop yuvasına döndü

09.11.2021 23:24

Eğitim yuvası mikrop yuvasına döndü Velilerin okul isyanı: "Çocuklarımız sınıfta donuyor, çöplerin içinde eğitim görüyor" Hizmetli ve kalorifercinin olmadığı okulda soğukta üşüyen çocuklar, çöplerin içinde eğitim görüyor Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan okulda hizmetli ve...

Eğitim yuvası mikrop yuvasına döndü

Velilerin okul isyanı: "Çocuklarımız sınıfta donuyor, çöplerin içinde eğitim görüyor"

Hizmetli ve kalorifercinin olmadığı okulda soğukta üşüyen çocuklar, çöplerin içinde eğitim görüyor

ERZURUM - Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan okulda hizmetli ve kalorifercinin olmaması velileri canından bezdirdi. Çöplerin toplanmadığı ve kaloriferlerin yanmadığı okulda, öğrenciler çöplerin içinde montlarını giyerek eğitim görüyor.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde bulunan Ilıca Toprakkale Ziyaettin Özatalay İlk ve Ortaokulu'nda hizmetli ve kalorifercinin bulunmaması velileri ayaklandırdı. Dışı ve içerisi çöp dolu olan okul da kaloriferlerin yanmaması da velileri canından bezdirdi. Eğitim görmek için okula giden öğrenciler, teneffüs aralarında dışarıdaki çöpleri topluyor. Öte yandan okulda kaloriferlerin yanmaması nedeniyle öğrenciler, dersleri montlarını çıkarmadan dinliyorlar.

Konu ile alakalı cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde tuvaletlerin yıkanmadığı, sınıf içindeki çöplerin yere kadar taştığı ve öğrencilerin mont giyip birbirlerine sarılarak ısınmaya çalıştığı görünüyor.

Eğitim yuvasının mikrop yuvasına döndüğünü belirten veliler, "Çocuklarımız montlarıyla ders dinliyorlar. Yerler çamur içinde. Çocuklar soğukta ders yapıyorlar. Temizlikçi, kaloriferci yok. Bu sorunun giderilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Eğitim yuvası mikrop yuvasına döndü
Eğitim yuvası mikrop yuvasına döndü
Eğitim yuvası mikrop yuvasına döndü
Eğitim yuvası mikrop yuvasına döndü

Erzurum, Aziziye, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eğitim yuvası mikrop yuvasına döndü - Son Dakika


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