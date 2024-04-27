Eğitimci Yazar Dursun Ali Taşçı Rize'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Eğitimci Yazar Dursun Ali Taşçı Rize'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eğitimci Yazar Dursun Ali Taşçı Rize\'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eğitimci Yazar Dursun Ali Taşçı'nın cenazesi Rize'de defnedildi.

27.04.2024 17:50  Güncelleme: 17:57
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Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Yönetim Kurulu üyesi Dursun Ali Taşçı, memleketi Rize'de son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden 69 yaşındaki Eğitimci Yazar Dursun Ali Taşçı'nın cenazesi dün cuma namazının ardından Üsküdar İlahiyat Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası memleketi Rize'ye getirildi. Pazar ilçesinde de Sahil Camii'nde ikindi namazıyla kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi. Taşçı'nın cenazesine yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, Pazar Kaymakamı Mustafa Akın ve STK temsilcileri ile gazeteciler katıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eğitimci Yazar Dursun Ali Taşçı Rize'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitimci Yazar Dursun Ali Taşçı Rize'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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