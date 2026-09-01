Eğitime Destek Toplantısı Bayburt'ta - Son Dakika
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Eğitime Destek Toplantısı Bayburt'ta

Eğitime Destek Toplantısı Bayburt\'ta
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Bayburt'ta yapılan toplantıda eğitim iş birliği ve yeni dönem hazırlıkları ele alındı.

Bayburt'ta, eğitime katkı sunmak ve eğitim alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Eğitime Destek Platformu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman başkanlığında düzenlenen toplantıda, eğitim faaliyetlerine yönelik yürütülebilecek çalışmalar ve iş birliği imkanları ele alındı.

2026-2027 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kala gerçekleştirilen toplantıda, okullarda yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni eğitim öğretim döneminde yapılacak hazırlıklar görüşüldü. Öğrencilerin akademik ve sosyal başarılarının artırılmasına ilişkin yürütülebilecek çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, eğitim süreçlerine katkı sunacak projeler ile kurumlar arasında yapılabilecek iş birlikleri üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitime Destek Toplantısı Bayburt'ta - Son Dakika

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