Ekim'de Erzurum'da 4 bin 829 araç kaydı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ekim'de Erzurum'da 4 bin 829 araç kaydı yapıldı

Ekim\'de Erzurum\'da 4 bin 829 araç kaydı yapıldı

Türkiye'de Ekim ayında 209 bin 401 araç kaydına ek olarak, Erzurum'da 4 bin 829 araç işlemi gerçekleşti.

20.11.2024 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de Ekim ayında 209 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Erzurum'da ise bir ayda 4 bin 829 araçla alakalı işlem yapıldı, kentte trafiğe kayıtlı araç sayısı 140 bin 671 oldu.

Ülkemizde Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %50,9'unu motosiklet, %35,6'sını otomobil, %8,2'sini kamyonet, %2,8'ini traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde %19,1, özel amaçlı taşıtta %6,3, kamyonette %1,6, otobüste %0,3 artarken minibüste %18,4, kamyonda %14,5, motosiklette %11,7 ve traktörde %5,6 azaldı. Erzurum, 140 bin 671 kayıtlı araçla Türkiye sıralamasında 49. basamakta yer aldı. Ekim ayında 4 bin 829 araç devrinin yapıldığı Erzurum, ülke sıralamasında 41'inci oldu.

Erzurum'da trafiğe kayıtlı araçlarda otomobil 71 bin 500 ile ilk sırada yer alırken, minibüs sayısı 2 bin 397, otobüs sayısı bin 257, kamyonet sayısı 29 bin 937, kamyon sayısı 6 bin 345, motosiklet sayısı 6 bin 604, özel amaçlı araç sayısı 747 ve traktör sayısı 21 bin 889 oldu.

Ekim ayında Erzurum'da 4 bin 829 aracın devri yapıldı. Bunlardan 3 bin 104 otomobil, minibüs 63, otobüs 25, kamyonet bin 53, kamyon 135, motosiklet 126, özel amaçlı araç 5 ve traktör 322 adet olarak gerçekleşti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Motosiklet, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, erzurum, Ulaşım, trafik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekim'de Erzurum'da 4 bin 829 araç kaydı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:06:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ekim'de Erzurum'da 4 bin 829 araç kaydı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.