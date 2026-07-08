Ekin Uğur Sokaklarda Müzik Yapmayı Tercih Ediyor

Eskişehir'de yaşayan Ekin Uğur, kendi bestelerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla işletmelerde şarkı söylemeyi bırakıp tamamen sokaklarda kendi müziğini seslendirmeye başladı.

Mekanlarda daha çok yeniden yorumladığı (cover) şarkılar seslendirilmesinin istendiğinden bahseden 29 yaşındaki Uğur, kendi eserlerini özgürce söyleyebildiği yerin sokaklar olduğunu ifade etti. Müzik yolculuğunun hayranı olduğu grubun şarkılarını çalma isteğiyle başladığını belirten Uğur, gitarı çalmaya başladıktan kısa bir süre sonra grubun ilk şarkısını çaldığını, ardından ise ilk bestesini çıkardığını anlattı.

"İnsanlar olaya daha çok maddi açıdan bakarken ben manevi yönünü önemsiyorum"

İşletmelerde kendi eserlerini seslendirmekte zorlandığını söyleyen Uğur, "Normalde sokakta tamamen kendi şarkılarımı seslendiriyordum, ancak bir haftadır cover şarkılara geçiş yaptım. Daha önce mekanlarda sahne aldığımda benden hep cover şarkılar istendi, oysa ben kendi bestelerimi söylemek istiyorum. İnsanlar olaya daha çok maddi açıdan bakarken ben manevi yönünü önemsiyorum ve kendi bestelerimi söyleyebileceğim yer olarak sokağı görüyorum" şeklinde konuştu.

"Kendi şarkılarımı çalarken ilginin daha yoğun olduğunu fark ediyorum"

Zaman zaman şarkılarına yeterince değer verilmediğini hissettiğini, ancak kendi bestelerini söylerken vatandaşların ilgisinin daha da arttığını söyleyen Ekin Uğur, "Şarkılarıma yeterince değer verilmediğini hissettiğimde cover parçalara dönsem de aslında kendi şarkılarımı çalarken ilginin daha yoğun olduğunu fark ediyorum" dedi.

Vatandaşlardan bugüne kadar olumsuz bir tepkiyle karşılaşmadığını belirten Uğur en büyük hayalinin ise Harbiye Açık Hava Sahnesinde konser vermek olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR