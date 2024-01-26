Ekonomi Gazetesi Temsilcileri Bozüyük Belediye Başkanı\'na Ziyarette Bulundu

Ekonomi Gazetesi Bölge Temsilcisi Ali Baş, Muhabir Emine Girgin ve Kurumsal İletişim Direktörü Temel Baş, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nu ziyaret ederek, BOZTRAM ve ücretsiz su projesi hakkında bilgi aldı.

Ekonomi Gazetesi Bölge Temsilcisi Ali Baş, Muhabir Emine Girgin ve Kurumsal İletişim Direktörü Temel Baş, Başkan Bakkalcıoğlu'nu makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Karşılıklı olarak fikir alışverişinde de bulunulan ziyarette Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine sadece Bozüyük'te değil Türkiye genelinde ilgi uyandıran ve örnek olan BOZTRAM Nostaljik Tramvay ve Ücretsiz Su Projesi hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Bakkalcıoğlu misafirlerine nazik ziyaretleri ve ilçeye göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkür etti.