Ekonomik Kriz Araç Bakımlarını Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekonomik Kriz Araç Bakımlarını Vurdu

06.07.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de tamirci Erdem Taştepe, ekonomik sıkıntılar nedeniyle araç bakımının aksadığını belirtti.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'de otomobil tamircisi Erdem Taştepe, ekonomik sıkıntı yaşayanların araçlarının bakımlarını da yapmakta güçlük çektiklerini dile getirerek, "Piyasa sakin. Çoğu kişi maddi durumu iyi olmadığından en son aşamaya kadar bekliyor. Oluşabilecek 3 liralık masrafı burada 8 lira olarak karşılaşılıyor. Araç yangınları çoğalıyor" dedi.

Ekonomik kriz nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan yurttaşlar, araçlarının bakımlarını yaptırmakta da güçlük çekiyor. Osmaniye'de otomobil tamirciliği yapan Erdem Taştepe, araç sahiplerinin ekonomik zorluklar nedeniyle araçlarının bakımlarını aksattıklarını söyledi.

"İNSANLAR EN SON AŞAMAYA KADAR BEKLİYOR"

Önceki yıllarda araç sahiplerinin araçlarının bakımına gönem verdiğini ancak bu durumun artık değiştiğini anlatan Taştepe, araçların bakım süresinin uzatılmasının masrafları daha da artırdığına işaret etti.

Tamirci Erdem Taştepe, şunları söyledi:

"Şu gündemde, şu ekonomik şartlardan dolayı çoğu insan en son ana kadar bakıma gelmiyor. Ondan dolayı da araç yangınları çoğalıyor. Araçlar benzin kaçırıyor ya da elektronik araçların akülerinde, jellerinde patlamalar meydana geliyor ve alev alıyor. Burada yapılması gereken, en ufak sorunda gelip tamirhaneye ya da servislere müracaat edip göstermeleri."

Piyasa sakin. Çoğu kişi maddi durumu iyi olmadığından dolayı en son aşamaya kadar bekliyor. Oluşabilecek 3 liralık masrafı burada 8 lira olarak karşılaşılıyor."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Osmaniye, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekonomik Kriz Araç Bakımlarını Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi Diş ağrısı şikayetiyle gitti, ayağını kullanamaz hale geldi
Batman’da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama Batman'da 19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
Elazığ’da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu Elazığ'da 72 yaşındaki adam lastikçide ölü bulundu
Düğün konvoyunun faturası ağır oldu 6 sürücüye rekor ceza Düğün konvoyunun faturası ağır oldu! 6 sürücüye rekor ceza
Burdur’da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi Burdur'da kayıp olarak aranan genç kız, nikah kıymak için evden ayrıldığını söyledi
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

11:28
İngiltere’ye Henderson şoku Kutlamada ağır sakatlandı
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı
10:26
TOGG’dan tarihi görev Limuzin modeli NATO Zirvesi’nde hizmet verecek
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek
10:22
Şehri yasa boğan ölüm Gencecik avukat hayatını kaybetti
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
10:17
Trump, Anıtkabir’i ziyaret edecek mi Programı netleşti
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti
09:28
Ankara’daki NATO Zirvesi’ne saatler kala Trump’tan Meloni’yi çıldırtacak paylaşım
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım
09:17
Trump’ın hamlesi Dünya Kupası’na damga vurdu Tepkiler peş peşe geldi
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 11:50:32. #7.12#
SON DAKİKA: Ekonomik Kriz Araç Bakımlarını Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.