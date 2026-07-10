Ekonomik Kriz: Esnaf ve Çiftçi Zorda

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, ekonomik sıkıntıların giderek arttığını belirterek, "Esnaf kan ağlıyor geçinemiyor. Pazarcı kan ağlıyor, çiftçi kan ağlıyor. İnsanlar perişan. İnsanlar geçimini sağlayamıyor." dedi.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, yaptığı açıklamada, açıklanan TÜİK verileri ile vatandaşın yaşadığı gerçekler arasında uçurum olduğunu kaydetti. Emekli maaşının geçinmeye yetmediğini ifade eden Kılıç, açıklamasında şunları söyledi:

"Emekli bu 23 bin lirayla ne yapacak. Daha bugün mazota yine zam geldi. Çiftçi ne yapacak, esnaf ne yapacak. Esnaf kan ağlıyor geçinemiyor. Pazarcı kan ağlıyor, çiftçi kan ağlıyor. İnsanlar perişan. İnsanlar geçimini sağlayamıyor. Bu işler yukarıdan Ankara'dan, saraydan bakmakla olmuyor. Halkın gündemi apayrı. Bu ekonomik sıkıntılar toplumda farklı sıkıntılara yol açıyor artık. Bakın görüyoruz Osmaniye'de, çeşitli illerimiz de birçok olaylar yaşanıyor. İnsanlar ekonomik anlamda zorlandığı için sağa sola saldırıyor. Bir çok olaylar oluyor ve maalesef bu işler saraydan bakmayla olmuyor. Bunun için önlemlerin hızlı alınması gerekiyor. Ekonomik tedbirlerin alınması gerekiyor. Hırsızlığın önünün biran önce kesilmesi ve liyakatli insanların getirilmesi gerekiyor. Esnaf kepenk kapatıyor. İnsanlar iflasa sürükleniyor. Adliyelerde icra dosyaları patladı. Çiftçi perişan. Buğday fiyatı açıklandı. Çiftçi ciddi bir darbe yedi. Esnaf aynı keza emekli öyle, asgari ücretli öyle. Peki bu ülkenin gelirleri nereye gidiyor? Çok zengin bir ülkeyiz. Bu ülkenin gelirleri nereye gidiyor? Adaletsiz yönetim, liyakatsiz insanlar yüzünden maalesef bu haldeyiz. Millet geçim derdinde, iktidar algı peşinde."