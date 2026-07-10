Ekonomik Kriz: Esnaf ve Çiftçi Zorda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ekonomik Kriz: Esnaf ve Çiftçi Zorda

10.07.2026 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Kılıç, ekonomik sıkıntılarla ilgili esnaf ve çiftçilerin perişan olduğunu vurguladı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, ekonomik sıkıntıların giderek arttığını belirterek, "Esnaf kan ağlıyor geçinemiyor. Pazarcı kan ağlıyor, çiftçi kan ağlıyor. İnsanlar perişan. İnsanlar geçimini sağlayamıyor." dedi.

İYİ Parti Osmaniye İl Başkanı Serat Kılıç, yaptığı açıklamada, açıklanan TÜİK verileri ile vatandaşın yaşadığı gerçekler arasında uçurum olduğunu kaydetti. Emekli maaşının geçinmeye yetmediğini ifade eden Kılıç, açıklamasında şunları söyledi:

"Emekli bu 23 bin lirayla ne yapacak. Daha bugün mazota yine zam geldi. Çiftçi ne yapacak, esnaf ne yapacak. Esnaf kan ağlıyor geçinemiyor. Pazarcı kan ağlıyor, çiftçi kan ağlıyor. İnsanlar perişan. İnsanlar geçimini sağlayamıyor. Bu işler yukarıdan Ankara'dan, saraydan bakmakla olmuyor. Halkın gündemi apayrı. Bu ekonomik sıkıntılar toplumda farklı sıkıntılara yol açıyor artık. Bakın görüyoruz Osmaniye'de, çeşitli illerimiz de birçok olaylar yaşanıyor. İnsanlar ekonomik anlamda zorlandığı için sağa sola saldırıyor. Bir çok olaylar oluyor ve maalesef bu işler saraydan bakmayla olmuyor. Bunun için önlemlerin hızlı alınması gerekiyor. Ekonomik tedbirlerin alınması gerekiyor. Hırsızlığın önünün biran önce kesilmesi ve liyakatli insanların getirilmesi gerekiyor. Esnaf kepenk kapatıyor. İnsanlar iflasa sürükleniyor. Adliyelerde icra dosyaları patladı. Çiftçi perişan. Buğday fiyatı açıklandı. Çiftçi ciddi bir darbe yedi. Esnaf aynı keza emekli öyle, asgari ücretli öyle. Peki bu ülkenin gelirleri nereye gidiyor? Çok zengin bir ülkeyiz. Bu ülkenin gelirleri nereye gidiyor? Adaletsiz yönetim, liyakatsiz insanlar yüzünden maalesef bu haldeyiz. Millet geçim derdinde, iktidar algı peşinde."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İYİ Parti, Osmaniye, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekonomik Kriz: Esnaf ve Çiftçi Zorda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor Bakan Çiftçi açıkladı: Her gün bin Suriyeli ülkesine dönüyor
Ordu’daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı Ordu'daki kardeş katliamı şüphelisi adliyeden böyle çıkarıldı
CHP’li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz’dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz CHP'li Süleyman Bülbül: 21 Temmuz'dan sonra 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabiliriz
Ailesini katleden sanıktan ’pes’ dedirten savunma “Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum“ Ailesini katleden sanıktan 'pes' dedirten savunma! "Olay bana nasıl kaldı anlamıyorum"
İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu İzmirli kuyumcu eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı konteynerde buldu
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti

13:39
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
Dün tahliye edilen Ahmet Faruk Karslı itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı
13:32
Rusya: Türkiye ile S-400’lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz
13:27
Çin’den dünyaya gözdağı Denizaltından balistik füze fırlattı
Çin'den dünyaya gözdağı! Denizaltından balistik füze fırlattı
13:02
Miçotakis mehterle karşılandı, AP’den eş zamanlı “Kıbrıs“ adımı geldi
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı "Kıbrıs" adımı geldi
12:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik alçakça bir iftiradır
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen sözde karar, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik alçakça bir iftiradır
11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 14:33:01. #7.12#
SON DAKİKA: Ekonomik Kriz: Esnaf ve Çiftçi Zorda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.