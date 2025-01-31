Ekrem İmamoğlu Adliyeye İfade Vermek Üzere Geldi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu Adliyeye İfade Vermek Üzere Geldi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan soruşturmalar kapsamında İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifade verdi. İmamoğlu, tehdit ve yargıyı etkilemeye teşebbüs suçlamaları ile karşı karşıya bulunuyor.

31.01.2025 11:22  Güncelleme: 11:26
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu savcılığa ifade vermek üzere adliyede

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan 2 ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri gerekçesiyle, ayrıca bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişiyi hedef göstererek yargı görevini yapmasını etkilemeye teşebbüs ettiği sebebiyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Adliye önünde güvenlik önlemleri artırılırken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve çok sayıda partili de destek için adliyeye geldi. Öte yandan, İmamoğlu'nun ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ekrem İmamoğlu Adliyeye İfade Vermek Üzere Geldi - Son Dakika

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