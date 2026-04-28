El emeği eserler "Sessiz Hikâyeler" Sergisi\'nde sergilendi

Geleneksel sanatların modern yorumlarla buluştuğu "Sessiz Hikayeler" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Dumlupınar Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleşen serginin açılışını 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi ve Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu gerçekleştirdi.

Gelenekten ilham alan eserler yoğun ilgi gördü

Çini ve sepet örme eğitmenleri Safiye Kurar ve Funda Aydın, öğrencileriyle birlikte geleneksel motifleri modern yorumlarla buluşturarak hazırladıkları "Sessiz Hikayeler" Sergisi'nde sanatseverleri estetik ve anlam dolu bir yolculuğa davet ediyor. Turkuazların ve kobalt mavilerinin zarif tonlarıyla hayat bulan çini eserler, lale motiflerinin modern formlarla harmanlandığı tasarımlarla dikkat çekerken; doğadan ilham alan saz, kamış ve söğüt dalları sabırla işlenerek özgün sepetlere dönüşüyor. Her bir eser emeğin ve geleneğin birleştiği eşsiz bir anlatım sunuyor. "Sessiz Hikayeler" Sergisi, 1 Mayıs tarihine kadar Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Dumlupınar Salonu'nda ziyaret edilebilir. - İSTANBUL