El Freni Unutulan Araç Park Halindeki Araca Çarptı

El freni çekilmeyen otomobil hareket ederek park halindeki otomobile çarptı

OSMANİYE - Osmaniye'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil geri geri gelerek, park halindeki otomobile çarptı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Fakıuşağı Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsünün el frenini çekmeden indiği otomobil hareketlenerek geri gitmeye başladı. Otomobil, karşı şeritte park halinde duran otomobile çarptı. Araçlarda maddi hasar oluştu. Bu anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.