Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hankendi Mahallesi'ni Ziyaret Ederek Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hankendi Mahallesi'ni Ziyaret Ederek Vatandaşlarla Buluştu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hankendi Mahallesi\'ni Ziyaret Ederek Vatandaşlarla Buluştu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hankendi Mahallesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi ve bölgedeki planlı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan, halkla bir araya gelerek katılımcı bir yönetim anlayışıyla şehir geliştirme hedeflerini vurguladı.

27.09.2024 12:01  Güncelleme: 12:02
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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, vatandaşlarla bir araya geldi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hankendi Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi ve planlanan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Şehrin 43. mahallesi olan Hankendi Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Şerifoğulları'na, Belediye Meclis Üyeleri Adnan Karacimşit, Habip Yalçın, Mahalle Muhtarı Hasan Orhan, Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mustafa Gür ve birim müdürleri de eşlik etti. Başkan Şahin Şerifoğulları ilk olarak Yasemin Şengül'ün ev sahipliğinde, Hankendi TOKİ Küme Evleri'nde ikamet eden vatandaşlarla bir araya geldi.

Temaslarının ardından değerlendirmede bulunan Başkan Şahin Şerifoğulları; "Aziz şehrimizin her mahallesi, her bir köşesi gibi Hanköy de bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Bugün Hankendi Mahallemizde olmaktan mutluluk duyduk. Bizleri sevgi ve ilgiyle karşılayan kıymetli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Güzel şehrimizi bölgenin marka şehri haline getirmek için hizmetlerimizi, eserlerimizi, yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Hankendi Mahallemizde de planlanan çalışmalarımızla ilgili incelemelerde bulunduk. Amacımız katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetim anlayışıyla, aziz şehrimizi geleceğe hazırlamaya devam etmektir" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Hankendi Mahallesi'ni Ziyaret Ederek Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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