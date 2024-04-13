Elazığ Belediyesi Meclis Toplantısında Komisyon Üye Seçimlerinde Gerginlik Yaşandı

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Yeni dönemin ilk oturumunun gerçekleştiği Elazığ Belediyesi Meclis toplantısında, komisyonlar için üye seçimleri yapıldı. 5 üye sayısına sahip komisyonlar için yapılan seçimde AK Parti üyeleri 23 oy alarak komisyonlarda yer alırken, CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin üyeleri, salt çoğunluk olan 20 oya ulaşamadı ve komisyonlarda yer alamadı. Çoğunluğun sağlanamamasının ardından gerginlik yaşandı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk Elazığ Belediyesi Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Başkanlığında gerçekleştirildi. 37 Belediye Meclis adayının bulunduğu Elazığ Belediyesi Meclis toplantısının 1. oturumunda, komisyonlara üye seçimleri gerçekleştirildi. 3 üye sayısına sahip komisyonlara AK Parti dışında diğer partilerin meclis sayıları yeterli olmadığı için üye veremedi. 5 üye sayısına sahip komisyonlar için de 3 AK Parti, 2 de CHP ve Yeniden Refah Partisi üye önerisinde bulundu. 37 Meclis Üyesinin hür iradesi ile gerçekleştirilen yapılan seçimlerin ardından AK Parti üyeleri 23 oy alarak komisyonlara seçildi. CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin üyeleri ise salt çoğunluk olan 20 oy alamadığı için komisyonlara üye veremedi. Seçimlerin ardından bu komisyonlar da, 3'er üye sayısına sahip olacak şekilde şekillendi.

Çoğunluk sağlanamayınca gerginlik çıktı

Gelişmelerin ardından seçim sonuçlarına, muhalefet partileri üyeleri tarafından tepki gösterildi. Demokratik ortamda gerçekleştirilen seçimlerin ardından muhalefet partilerinin 20 oya ulaşamaması, gerginlik yaşanmasına neden oldu. Meclis Başkanı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, devreye girmesi ve sağduyulu açıklamalarının ardından olaylar büyümeden yatıştı. - ELAZIĞ