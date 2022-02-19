Üye Girişi
Elazığ Beşir Derneğinden Afganistan'a yardım eli - Son Dakika

Elazığ Beşir Derneğinden Afganistan'a yardım eli

19.02.2022 00:58
Elazığ Beşir Derneğinden Afganistan'a yardım eli

Beşir Derneği Elazığ il temsilciği Afganistan'da yaşanan olumsuzluklardan dolayı vatandaşlara giysi malzemesi gönderdi.

Beşir Derneği Elazığ il temsilciği Afganistan'da yaşanan olumsuzluklardan dolayı vatandaşlara giysi malzemesi gönderdi.

Beşir Derneği Elazığ il temsilciliği, yurt içi ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye devam ediyor. Afganistan'da yaşanan olumsuzluklardan dolayı dernek üyeleri topladıkları 45 koli giysi malzemelerini bugün Afganistan'a gönderdi.

Elazığ Beşir Derneği olarak yurt içi ve yurt dışında olan mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Beşir Derneği Elazığ temsilcisi Burhanettin Aslan, "Yılın 365 günü Suriye'de sürekli ekmek ve sıcak AŞ dağıtımını ekiplerimiz yapıyorlar. Bizler sürekli olarak oradayız. Şuan da ise gündemde olan Afganistan'da ki mazlum kardeşlerimize giyim yardımıyla alakalı Elazığ olarak bir nebze yardımımızın olması için ihtiyaç sahiplerine bağışlanan giysileri göndereceğiz. Bu çerçeve içerisinde mazlum coğrafyalarda ki tüm kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gönüllü kardeşlerimizden ve bağışçılarımızdan Allah razı olsun" dedi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler Önce alışveriş yaptılar, sonra denetlediler Sahte hasta nakil aracıyla uyuşturucu sevkiyatı: 23 kilo esrar ele geçirildi Sahte hasta nakil aracıyla uyuşturucu sevkiyatı: 23 kilo esrar ele geçirildi Afganistan'da 3 gün önce 25 metrelik kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti Afganistan'da 3 gün önce 25 metrelik kuyuya düşen çocuk hayatını kaybetti

Afganistan, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Elazığ Beşir Derneğinden Afganistan'a yardım eli - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 01:31:02. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ Beşir Derneğinden Afganistan'a yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement