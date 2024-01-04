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Elazığ'da 2 Çocuk Annesi Şerife Dilek, Epoksi ve Seramik Ürünleriyle Ticarete Atıldı - Son Dakika
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Elazığ'da 2 Çocuk Annesi Şerife Dilek, Epoksi ve Seramik Ürünleriyle Ticarete Atıldı

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Dilek, hayalini kurduğu ticaret isteğini gerçeğe dönüştürerek epoksi ve seramik ürünlerini satmaya başladı. Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan Dilek, yaptığı ürünleri sosyal medya üzerinden sergileyerek yoğun talepleri karşılamaya çalışıyor. Şerife Dilek, hem para kazanmanın hem de insanları mutlu etmenin güzelliğini yaşıyor.

Elazığ\'da 2 Çocuk Annesi Şerife Dilek, Epoksi ve Seramik Ürünleriyle Ticarete Atıldı
04.01.2024 - 10:28,
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Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Dilek, epoksi ve seramik ürünlerini satarak ticarete atıldı. Hayalini kurduğu işi gerçeğe dönüştüren Dilek, şimdilerde talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk annesi Şerife Dilek, hayalini olan ticaret isteğini gerçeğe çevirdi. Halk Eğitim Merkezinde usta öğreticilik yapan ve seramik ile epoksi alanında ürünler ortaya çıkaran Şerife Dilek, yıllardır içinde ukde kalan ticaret hayalini gerçeğe yansıtarak yaptığı ürünleri satmaya başladı. İlk etapta yaptığı eserleri yakın çevresine hediye etmekle başlayan usta öğretici Dilek, güzel taleplerin gelmesiyle birlikte sosyal medya üzerinden sayfa açarak yaptığı ürünleri sergiledi. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı El Sanatlarında usta öğreticilik yapmaya devam eden Dilek, boş vakitlerinde ise evde yaptığı ürünleri satıyor. Yoğun bir taleple karşılaşmasının ardından çalışmalarına daha sıkı sarılan Dilek, yaptığı ürünleri satarak bir yandan ticarete atılmanın gururunu yaşarken bir yandan da aile ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğu yaşıyor.

"Hem para kazanıp hem de karşımdaki insanı mutlu etmek güzel bir şey"

Sakarya Üniversitesi Seramik Teknikerliği mezunu olduğunu belirten Şerife Dilek, "Yıllardır bu mesleğimi devam ettirmekteyim. Daha öncesinde Halk Eğitim Merkezlerinde bu eğitimime başladım şu anda da halen mesleğimi devam ettiriyorum. Benim bir ticaret hayalim vardı. Tek isteğim ticaret yapmaktı ama evlendikten sonra eşimin mesleği gereği sürekli tayin olduğu için ticaret hayalimi gerçekleştiremedim. Bu sene herkesin bir ticaret ile uğraştığını görünce bende sosyal medya üzerinden yapmaya karar verdim. Evde yaptığım ürünleri sosyal medya üzerinden satışa çıkarmaya başladım. Hayalimi bu şekilde gerçekleştirme kararı aldım. Epoksi ürünler yapıyorum. Özellikle epoksi alanında çok fazla satış yapıyorum. Bulunduğum yerde epoksi ürünleri çok fazla yapan yok. Bende yaptığım ürünleri hem internet üzerinden hem de kişisel olarak satıyorum. Hayalimin bir kısmını gerçekleştirdim ama benim bundan sonraki hayalim, çok daha fazla bir kitleye ulaşmak ve insanların hayaline dokunmak. Hem para kazanıp hem de karşımdaki insanı mutlu edebilmek çok güzel bir şey. Burada aynı zamanda öğrenci yetiştiriyoruz. Hem işimi icra ediyorum hem de evimde yaptığım ürünleri satıyorum. Talepler çok güzel. Normalde insanlar ürünlere baktıklarında pahalı geliyor bana geldiklerinde ise piyasanın altında aldıklarını belirtiyorlar. Ben piyasa altında ürün sattığım için benden ürün alıp onlarda satmaya başlıyorlar. Evimde üretiyorum ürettiğim malzemelerimden öğrencilerim de kendi karlarını ekleyip para kazanıyorlar. İnsan bir şeyi istiyorsa pes etmemeli. Bundan önceki yaşantımızda küçük yerlerde ve şehrin dışında yaşıyorduk ben ise sabahlara kadar çalışıyordum ki yeni ürünler yapabileyim. Ben bugün bu işten para kazanıyorsam o günlerin ekmeğini yiyorum. Psikolojim bozulmasın diye yapıyordum ama o gün yaptığım deneyimler benim için çok büyük bir avantaj oldu ve ben kendimi geliştirdim" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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