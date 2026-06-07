Elazığ'da Ailelerle Spor Etkinliği - Son Dakika
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Elazığ'da Ailelerle Spor Etkinliği

Elazığ\'da Ailelerle Spor Etkinliği
07.06.2026 13:52
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Elazığ'da 'Sağlıklı adımlar, ailemle 10 bin adım' projesi kapsamında yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce "Sağlıklı adımlar, ailemle 10 bin adım" projesi gerçekleştirildi.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Elazığ Lisesi tarafından hareketsizliğe ve obeziteye karşı ailece dayanışmayı arttırmak için yürüme etkinliği gerçekleştirildi. Fethi Sekin Mesire alanına aileleriyle birlikte gelen çocuklar ve gençler, yürüyüşün ardından alanda kurulan penaltı atışları, basketbol atışları ve dart turnuvasının tadını çıkardı.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun da katıldığı programın gün boyu devam edeceği bildirildi.

Alandaki etkinliklerin ardından açıklamalarda bulunan Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Gençlerimizin zihinsel ve bedensel olarak yarınlar için daha hazır gelmesi en büyük arzu ve isteklerimizdir. Biz bu anlamda hem Milli Eğitim Müdürlüğümüz hem de Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz, birlikte pek çok projeye ön ayak oluyorlar. Şu anda yapmış oldukları proje ülkemizin genelinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ailelerin de sportif faaliyetlere katılmalarını öngören bir etkinliktir. Yoğun bir katılımla Fethi Sekin Millet Bahçemizde gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin en önemli hedeflerinden birisi çocuklarımızı ruhen ve bedenen yarınlara daha iyi bir şekilde hazır olmalarıdır. Bu anlamda eğitim müfredatı da dahil olmak üzere sportif alanları gerçekleştiriyoruz. Buraya katılım gösteren çocuklarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yürüyüşe Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Beraat Şahin, Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Alaattin Özdemir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Gündüz, Eğitim-Bir-Sen Başkan Yardımcısı Taha Yusuf Sarıgül, öğrenciler ve aileleri katıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Ailelerle Spor Etkinliği - Son Dakika

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