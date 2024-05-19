Elazığ\'da Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu

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Elazığ'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 105. yılı, yurt genelinde olduğu gibi Elazığ'da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından Valilik Meydanında tören düzenlendi. Törene, Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, kurum müdürleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlatmış olduğu yaylım tüm Anadolu'yu sarmıştı. Fedakarca tüm halkımız büyük mücadele gösterip istiklal mücadelesini kazandı. Bunları konuşurken çok kısa bir şekilde ifade ediyoruz ama o gün Anadolu'nun her yerinde vatan aşkı ile yanan insanlar büyük bir mücadele örneği gösterdi. Hakikaten hepimizin omuzlarına büyük bir yük yüklediler. Bu yük dün de omuzlarımızda vardı, bundan sonra da olmalı" dedi. - ELAZIĞ