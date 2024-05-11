Elazığ'da Davul Çalan Muhammed Şahin Uçkaç Gösterileriyle İzleyenlere Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
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Elazığ'da Davul Çalan Muhammed Şahin Uçkaç Gösterileriyle İzleyenlere Görsel Şölen Sunuyor

Elazığ\'da Davul Çalan Muhammed Şahin Uçkaç Gösterileriyle İzleyenlere Görsel Şölen Sunuyor

Elazığ'ın Yazıkonak ilçesinde fırıncılık yapan Muhammed Şahin Uçkaç, düğünlerde davul çalarak hem ekmek parasını kazanıyor hem de izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. Uçkaç, ateşten oluşturduğu çemberin içinde yaptığı akrobasi hareketleriyle büyük beğeni topluyor. Ayrıca, üzerine yerleştirdiği ledlerle düğüne renk katan, bir anda yuvarlanarak halayın ortasına dalan çılgın davulcu Uçkaç, davetlileri coşturuyor.

11.05.2024 10:20
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Elazığ'da düğünlerde davul çalan Muhammed Şahin Uçkaç'ın gösterileri izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

Elazığ'ın Yazıkonak ilçesinde fırıncılık yapan Muhammed Şahin Uçkaç, düğünlerde davul çalarak hem ekmek parasını kazanıyor hem de izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. 'Kosovalı Mami Can' lakabıyla tanınan Uçkaç, ateşten oluşturduğu çemberin içinde yaptığı akrobasi hareketleriyle büyük beğeni topluyor. Ayrıca, üzerine yerleştirdiği ledlerle düğüne renk katan, bir anda yuvarlanarak halayın ortasına dalan çılgın davulcu Uçkaç, davetlileri coşturdu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Davul Çalan Muhammed Şahin Uçkaç Gösterileriyle İzleyenlere Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Davul Çalan Muhammed Şahin Uçkaç Gösterileriyle İzleyenlere Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
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