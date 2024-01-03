Elazığ\'da esnaf, veresiye isteyen müşterilere ilginç bir cevap veriyor

Elazığ'da bazı müşterilerinin veresiye ısrarlarından bıkan bir esnaf, iş yerinin camına ilginç bir yaz yazarak cevap veriyor.

Elazığ'da kıraathane işletmecesi Osman Erdem, veresiye isteyen müşterilerden kurtulmak için ilginç bir yola başvurdu. Veresiye satış yapmak istemeyen esnaf ısrarlı tekliflere dayanamayınca dükkanının giriş kısmına oldukça ilginç bahanelerin olduğu bir liste astı. Dükkan sahibi iş yerine, "Yarın gelirim, sonra uğrarım, haftaya gelirim, maaşı alınca getiririm, bozuğum yok, çekim kalmamış, dövizim var, kredi kartım evde kaldı, yana yattı çamura battı gibi nedenler firmamızda geçersizdir" yazısı astı.

Bazı müşterilerin veresiye ısrarları yüzünden böyle yazı astığını ifade eden Osman Erdem, "Veresiye isteyen kişiler yüzünden bizler de zor durumda kalıyoruz. İyi niyetimizi kullanan kişiler oluyor. Sonuçta bizler de esnafız ve ticaret yapıyoruz. Ben de veresiye isteyen ve çeşitli bahaneler sunan kişiler için böyle bir yazı astım" dedi. - ELAZIĞ