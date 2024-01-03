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Elazığ'da esnaf, veresiye isteyen müşterilere ilginç bir cevap veriyor - Son Dakika
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Elazığ'da esnaf, veresiye isteyen müşterilere ilginç bir cevap veriyor

Elazığ'da bir kıraathane işletmecesi, veresiye isteyen müşterilerden kurtulmak için iş yerinin camına ilginç bir yazı astı. İş yerinin giriş kısmına asılan yazıda, müşterilerin sıkça kullandığı bahaneler geçersiz ilan edildi. Esnaf, veresiye isteyen ve çeşitli bahaneler sunan kişilere karşı bu yöntemi tercih ettiğini belirtti.

Elazığ\'da esnaf, veresiye isteyen müşterilere ilginç bir cevap veriyor
03.01.2024 - 12:48,  Güncelleme: 12:49
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Elazığ'da bazı müşterilerinin veresiye ısrarlarından bıkan bir esnaf, iş yerinin camına ilginç bir yaz yazarak cevap veriyor.

Elazığ'da kıraathane işletmecesi Osman Erdem, veresiye isteyen müşterilerden kurtulmak için ilginç bir yola başvurdu. Veresiye satış yapmak istemeyen esnaf ısrarlı tekliflere dayanamayınca dükkanının giriş kısmına oldukça ilginç bahanelerin olduğu bir liste astı. Dükkan sahibi iş yerine, "Yarın gelirim, sonra uğrarım, haftaya gelirim, maaşı alınca getiririm, bozuğum yok, çekim kalmamış, dövizim var, kredi kartım evde kaldı, yana yattı çamura battı gibi nedenler firmamızda geçersizdir" yazısı astı.

Bazı müşterilerin veresiye ısrarları yüzünden böyle yazı astığını ifade eden Osman Erdem, "Veresiye isteyen kişiler yüzünden bizler de zor durumda kalıyoruz. İyi niyetimizi kullanan kişiler oluyor. Sonuçta bizler de esnafız ve ticaret yapıyoruz. Ben de veresiye isteyen ve çeşitli bahaneler sunan kişiler için böyle bir yazı astım" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Osman Erdem, Elazığ, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da esnaf, veresiye isteyen müşterilere ilginç bir cevap veriyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da esnaf, veresiye isteyen müşterilere ilginç bir cevap veriyor - Son Dakika
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