Elazığ'da Freni Patlayan Kamyon Kazaya Neden Oldu

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da hareket halindeyken freni patlayan kamyon, 10 araca çarpıp durabildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Elazığ kent merkezinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonunu hareket halinde olduğu sırada freni patladı. Frenin patlamasıyla sürücünün kontrolünden çıkan ve hızla ilerleyen kamyon, önce seyir halindeki bir otomobile ardından park halindeki 3 araca sonra da seyir halindeki 6 araca çarpıp durabildi. Kazada, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentte hastanelere götürüldü.

Kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.