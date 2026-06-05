Gazeteci Demirdaş'a Saldıranlar Hakkında Savcılıktan "Kasten Yaralama" Suçundan Ceza Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazeteci Demirdaş'a Saldıranlar Hakkında Savcılıktan "Kasten Yaralama" Suçundan Ceza Talebi

05.06.2026 17:29  Güncelleme: 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da Sözcü gazetesi muhabiri Evren Demirdaş'a yönelik saldırı davasında savcılık, 3 sanığın 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Bir sanık için ise beraat istendi. Duruşma 18 Haziran'a ertelendi.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da Sözcü gazetesi muhabiri Evren Demirdaş'a yönelik saldırıya ilişkin olarak görülen davada savcılık sesas hakkındaki mütaalasında 3 sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Geçtiğimiz aylarda Elazığ Belediye meclisi Toplantısını takip eden gazeteci Evren Demirdaş toplantı çıkışında saldırıya uğramış ve burnu kırılmıştı. Saldırının ardından olayın faili biri yetişkin, ikisi çocuk 3 sanık bir süre tutuklu kalmalarının ardından tahliye edilmişti.

Bugün Elazığ 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında, taraf avukatlarının beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, gazeteci Evren Demirdaş'ın görevini yaptığı sırada sanıklar tarafından darbedildiği belirtilerek, sanıkların birlikte hareket ederek mağdura fiziksel saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Savcılık, dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda tutuksuz yargılanan sanıklar F.G., A.B.G. ve S.Ç.'nin "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanıklardan S.A. için "yeterli ve kesin delil" bulunmadığı kanaatine vardığını belirterek, beraat talep etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, taraf vekillerine mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 18 Haziran'da yapılacak.

Kaynak: ANKA

Sözcü Gazetesi, Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Elazığ, Evren, Sözcü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazeteci Demirdaş'a Saldıranlar Hakkında Savcılıktan 'Kasten Yaralama' Suçundan Ceza Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı Müşterilerinin güvenini toplayan kuyumcu 50 milyonluk altınla sırra kadem bastı
Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı CHP’li üç milletvekili mekik dokudu Kılıçdaroğlu ile Özel arasında ilk temaslar başladı! CHP'li üç milletvekili mekik dokudu
Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel’in çalışma arkadaşları götürdü Kılıçdaroğlu cephesinden ‘Gezi tablosu’ iddialarına yanıt: Özgür Özel'in çalışma arkadaşları götürdü
Mahmut Uslu: İstersek Mbappe’yi alırız Mahmut Uslu: İstersek Mbappe'yi alırız!
Sivas’ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı Sivas'ta feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı Eski sevgili pompalı tüfekle saldırdı: 2 yaralı

18:08
Kılıçdaroğlu MYK’yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
Kılıçdaroğlu MYK'yı yeniden topladı, grup toplantısı kararı netleşti
17:19
Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a büyük saygısızlık
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a büyük saygısızlık
17:17
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
Ünlü isimlerin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Serenay Sarıkaya, Blok3, Feyza Civelek...
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ziraat, Vakıf ve Halk Katılım birleşiyor
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
14:21
Hürmüz’ün kapalı olması Rusya’yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi
Hürmüz'ün kapalı olması Rusya'yı ihya etti: Hazineye 1 trilyon ruble girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 19:21:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Gazeteci Demirdaş'a Saldıranlar Hakkında Savcılıktan "Kasten Yaralama" Suçundan Ceza Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.