Gazeteci Demirdaş'a Saldıranlar Hakkında Savcılıktan "Kasten Yaralama" Suçundan Ceza Talebi

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da Sözcü gazetesi muhabiri Evren Demirdaş'a yönelik saldırıya ilişkin olarak görülen davada savcılık sesas hakkındaki mütaalasında 3 sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Geçtiğimiz aylarda Elazığ Belediye meclisi Toplantısını takip eden gazeteci Evren Demirdaş toplantı çıkışında saldırıya uğramış ve burnu kırılmıştı. Saldırının ardından olayın faili biri yetişkin, ikisi çocuk 3 sanık bir süre tutuklu kalmalarının ardından tahliye edilmişti.

Bugün Elazığ 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasında, taraf avukatlarının beyanlarının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, gazeteci Evren Demirdaş'ın görevini yaptığı sırada sanıklar tarafından darbedildiği belirtilerek, sanıkların birlikte hareket ederek mağdura fiziksel saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Savcılık, dosya kapsamındaki deliller doğrultusunda tutuksuz yargılanan sanıklar F.G., A.B.G. ve S.Ç.'nin "kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanıklardan S.A. için "yeterli ve kesin delil" bulunmadığı kanaatine vardığını belirterek, beraat talep etti.

Duruşmada söz alan sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, taraf vekillerine mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar verdi. Davanın bir sonraki duruşması 18 Haziran'da yapılacak.