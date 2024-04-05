Elazığ\'da Kadir Gecesi\'nde 5 Bin Kişilik Toplu İftar Programı Düzenlendi

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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından Kadir Gecesi'nde 5 bin kişilik toplu iftar programı düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu program dron ile havadan görüntülendi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Aşsan yemek fabrikasının katkılarıyla her yıl düzenlenen 5 bin kişilik iftar programı bu yıl da Kadir Gecesi'nde düzenlendi. Üniversite Mahallesi Namık Çiftçi Caddesi'nde gerçekleştirilen iftar programına yoğun katılım sağlandı. İftarını açan vatandaşlar, geleneksel hale gelen programın devam ettirilmesine katkı veren belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti.

Cadde üzerindeki iftar programı dron ile havadan görüntülendi

Düzenlenen geleneksel etkinliğine yoğun katılım sağlandığını dile getiren Selahattin Yılmaz isimli vatandaş, "Bu akşam Kadir Gecesi'nden dolayı belediye başkanımız Şahin Şerifoğulları iftar yemeği vermektedir. Tüm hemşehrilerimizin Kadir Gecesi'ni en içten dileklerimle kutluyorum. Bu etkinliği düzenleyen belediye başkanımıza da çok teşekkür ederim. Tüm Elazığ'ımıza ve ülkemize hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Ailesiyle birlikte iftar yemeğine katılan vatandaşlardan Ferit Ak ise, "Ortam çok güzel ve kalabalık. Bütün Müslümanların Kadir Gecesi, Cuma günü mübarek olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ