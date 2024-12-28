Elazığ\'da Kar Yağışı Mahsur Kaldı

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Elazığ'da kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan bir kişi, iş makineleriyle yol açılarak ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Kentte gece saatlerinden bu yana etkisini gösteren yoğun kar yağışından dolayı, Karakoçan ilçesi Yeşilbelen köy yolu kapandı. Köyde yaşayan ve rahatsızlanan bir kişi için 112 acil sağlık ekibine haber verildi. Köy yolunun kar nedeni ile kapalı olmasından dolayı hastaya ulaşamayan sağlık ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, iş makinelerinin yolu açmasıyla köye ulaşıp hastaya ilk müdahalesini yaptı. Hasta daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ELAZIĞ