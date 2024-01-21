Elazığ\'da Kaybolan Köpeği Bulana Para Ödülü

Elazığ'da kaybolan köpeğini sokak sokak gezerek arayan Mahmut Gecekuşu, köpeğini bulup getirene para ödülü vereceğini belirtti.

Elazığ'da yaşayan Mahmut Gecekuşu'na 10 ay önce rottweiler cinsi bir köpek hediye edildi. Gecekuşu'nun Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde beslediği 'Vigo' isimli köpeği 9 gün önce bir anda ortadan kayboldu. Sabah kalktığında köpeğini göremeyen Gecekuşu, çevreye baktıktan sonra hemen karakola giderek kayıp ve çalıntı ihbarında bulundu. Kaybolan veya çalındığı iddia edilen köpeğin bulunması için ekipler çalışmalarını sürdürürken, Gecekuşu ise Vigo'nun fotoğraflarını bastırdığı kayıp ilanıyla sokak sokak gezerek aramasını sürdürüyor Kentin birçok noktasını gezen ve vatandaşlara tek tek köpeğin fotoğraflarını gösteren Gecekuşu, köpeğini bulup getirene ise ödül vereceklerini söyledi.

Her gün işten çıkıp köpeğini aradığını dile getiren Mahmut Gecekuşu, "Jandarma ve polise bildirdim. Şuana kadar bir sonuç çıkmadı. Benim için manevi değeri çok büyük, 20 günlükken bana bir yerden hediye gelmişti. Afişler çıkarttım, sokak sokak arabayla geziyorum. Arkadaşlar da bana yardımcı oluyor. Birçok yere haber saldım. Sosyal medyada paylaştırdım. Bulana ödül de vereceğim" dedi. - ELAZIĞ