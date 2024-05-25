Elazığ\'da Menengiç Özünden Üretilen Sabun ve Kremler Tercih Ediliyor

Yerel

Elazığ'da Tuba Bahçeci'nin, fıstığın yetişmemiş hali olan menengiç özünden elde ederek ürettiği ve egzema, mantar ve sedef rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen sabun ve krem, en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor.

Elazığ merkeze bağlı Yedigöze köyündeki bahçelerinde yetiştirdiği sebze, meyve ve aromatik bitkileri kullanarak 7 yıl önce doğal sabun üretmeye başlayan Tuba Bahçeci, bunları satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Hobi olarak, havuç, bal, nar, üzüm, defne, nane, kekik, elma, nar, Hindistan cevizi, domates, salatalık, papatya, gül, gibi sebze, meyve ve bitkilerden sezonuna göre farklı özelliklerde sabunlar imal eden Bahçeci, yetiştirdiği bu bitkilerden yaklaşık 50 çeşit doğal sabun elde ediyor. Özellikle egzema, sedef ve mantara iyi geldiği bilinen Fıstığın yetişmemiş hali olan menengiç özünden elde ettiği sabun ve krem, en çok tercih edilen ürünlerin başında geliyor. Ayrıca hiçbir hayvansal yağ kullanmadan atık yağlardan Arap sabunu da üreten Bahçeçi, hem yağları değerlendiriyor hem de çevreye katkı sağlıyor.

45 çeşit sabun imal ediyor

Hobi olarak başladığı sabun üretiminde 45'e yakın çeşit imal ettiğini belirten Tuba Bahçeci, "İlk etapta hobi olarak başladığım doğal sabun serüvenine Arap sabunu yaparak devam ediyorum. 45'e yakın sabun çeşidim var. Egzema rahatsızlığından dolayı egzema kremi ve sabunu yapmaktayım. En çok talep edilen sabunlardan bir tanesi. Sabunların yanı sıra şu an atık yağlardan yapmış olduğum Arap sabunu var. Arap sabunu hem çevresel olarak hem de insan sağlığına faydalı bir temizlik ürünü. İlk etapta kendim atık yağları biriktirmeye başladım. Sonra çevrem ve arkadaşlarımdan atık yağ biriktirmelerini talep ettim. Arap sabunu yapmam bu şekilde devam etti. Bunu daha büyük bir pencereye taşımak istiyorum. Bu konuda destek bekliyorum. Bu sayede hem atık yağları değerlendirmiş oluruz hem de çevreye katkımız olur. Sabunlarımın hiçbir tanesinde hayvansal yağ kullanmıyorum. Sabun ve kremlerimin tümü vegandır. Ayrıca desteği valimizden ve belediye başkanından bekliyorum" dedi.

En çok tercih edilen sabunlardan bir tanesinin de menengiç özünden yaptığı sabun olduğunu dile getiren Bahçeçi, "En çok tercih edilen sabunlardan biri de bıttım sabunu. Bıttım sabunun özünde menengiç var. Fıstığın yetişmemiş hali olan menengiç hemen hemen her yörede yetişen bir ağaç. Bunun hem kahvesi var hem de sabunu var. Sabunun özelliği ise sabunun içerisinde bulunan menengiç özü egzema, sedef ve mantara çok faydası vardır. Ben bunun kremini de yapıyorum. Kreminin içerisinde de menengiç özü ve diğer doğal yağlar var. egzema probleminde çok etkili bir sabun ve krem" diye konuştu. - ELAZIĞ