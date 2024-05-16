Elazığ\'da özel bireyler Kürsübaşı etkinliğinde eğlendi

Yerel

Elazığ'da özel bireyler, El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen "kürsübaşı" etkinliğinde doyasıya eğlendi.

10-16 Mayıs Engeliler Haftası çerçevesinde El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde Kürsübaşı etkinliği düzenlendi. Elazığ ve Harput yöresine ait türkülerin seslendirildiği programda özel bireyler ve aileleri doyasıya eğlendi.

Engelliler Haftası'na istinaden özel bireylere yönelik program düzenlediklerini dile getiren Dernek Başkanı Onur Şahin, "Bugün de Kürsübaşı etkinliği düzenledik. Bir nebze de olsa destek olabilmek amacıyla program yaptık. Buradaki kardeşlerimizle çok güzel bir gün geçirdik. Hep birlikte eğleniyoruz" dedi.

Kurum yetkilisi Ezgi Bal da, "Engelli ve özel bireylerimize yönelik müzik ve eğlence etkinlikleri düzenlendi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Tüm engellilerin ve özel bireylerin Engelliler Haftası'nı kutluyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ