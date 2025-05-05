Elazığ'da Özel Gereksinimli Bireylere Dil ve Konuşma Becerileri Semineri - Son Dakika
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Elazığ'da Özel Gereksinimli Bireylere Dil ve Konuşma Becerileri Semineri

Elazığ\'da Özel Gereksinimli Bireylere Dil ve Konuşma Becerileri Semineri

Elazığ Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik 'dil ve konuşma becerileri' konulu bilgilendirme semineri düzenlendi. Uzman Asiye Arıkan tarafından verilen seminerde, katılımcılara konuşma güçlüğü ve bireysel gelişim takibi hakkında bilgiler aktarıldı.

05.05.2025 16:19  Güncelleme: 16:21
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Elazığ Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik "dil ve konuşma becerileri" konulu bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, özel gereksinimli bireylerin gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde çocuk gelişim uzmanı ve dil-konuşma terapisti Asiye Arıkan, "dil ve konuşma becerileri" konulu seminer gerçekleştirdi. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin katılımıyla düzenlenen seminerde, konuşma güçlüğü yaşayan bireylerin gelişimini desteklemeye yönelik bilgiler verildi. Uzman Asiye Arıkan tarafından dil, damak ve dil bağı yapıları uygulamalı olarak incelenirken, katılımcılara bireysel değerlendirmeler doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunuldu.

Öte yandan seminerde katılımcılara, bireysel gelişim takibi ve süreç ile ilgili konularda da bilgiler verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ'da Özel Gereksinimli Bireylere Dil ve Konuşma Becerileri Semineri - Son Dakika

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