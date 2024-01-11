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Elazığ'da Sepetli Motosiklette Tehlikeli Yolculuk - Son Dakika
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Elazığ'da Sepetli Motosiklette Tehlikeli Yolculuk

Elazığ'da bir çocuk, güvenlik önlemi almadan sepetli motosiklette tehlikeli bir yolculuk yaptı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ\'da Sepetli Motosiklette Tehlikeli Yolculuk
11.01.2024 - 13:18,
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Elazığ'da sepetli motosiklette bir çocuğun güvenlik önlemi almadan tehlikeli yolcuğu, kameralara yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sepetli motosiklette bir çocuk ayakta demirlere tutarak yolculuk etti. O esnada seyir halindeki bir sürücü o anları cep telefonu ile kayıt etti.

Kısa bir süre seyir halinde motosiklet daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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