Elazığ\'da Sepetli Motosiklette Tehlikeli Yolculuk

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Elazığ'da sepetli motosiklette bir çocuğun güvenlik önlemi almadan tehlikeli yolcuğu, kameralara yansıdı.
Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sepetli motosiklette bir çocuk ayakta demirlere tutarak yolculuk etti. O esnada seyir halindeki bir sürücü o anları cep telefonu ile kayıt etti.
Kısa bir süre seyir halinde motosiklet daha sonra gözden kayboldu. - ELAZIĞ
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