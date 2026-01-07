Elazığ'da 36 Saatten Fazladır Süren Su Kesintisi Vatandaşların Tepkisine Yol Açtı

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan su kesintisi kent sakinlerinin tepkisine yol açtı. Bir Elazığlı, "Hiçbir hareket yok. Şimdi de evimizde su yok. Kombiyi bile çalıştıramıyor ve donuyoruz. Elazığ Belediyesi'ne bu hizmetlerinden, liyakatli çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Allah bu mahrumiyeti onlara da yaşatsın inşallah" dedi.

Elazığ Belediyesi, şehre su akışını sağlayan ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Çaydaçıra, Abdullahpaşa, Sürsürü, Ataşehir ve Olgunlar mahallelerinde gün içinde su kesintisi uygulanacağını duyurmuştu. Kesintinin ardından kent genelinde çeşmelerde uzun kuyruklar oluştu.

Arızanın giderildiği açıklansa da suların gelmemesi tepkileri artırdı. Bir kent sakini şöyle konuştu:

"Elazığ Ataşehir Mahallesi'nde sularımız olmadığı için kombiyi çalıştıramıyoruz. Ev buz gibi. Dışarda 15 santim kar var. Su kesintisinden dolayı belki borular donacak ve su gelse bile evimize su gelmeyecek. Rezillik diz boyu. Bulaşığı, temizliği boş verin kendi kişisel ihtiyaçlarımızı, temizliğimizi yapacak su bile yok. Kar yağdığı zaman araçlarla dışarı çıkamıyoruz. Belediyenin çalışmaları çok olumsuz yönde. Hiçbir hareket yok. Şimdi de evimizde su yok. Kombiyi bile çalıştıramıyor ve donuyoruz. Elazığ Belediyesi'ne bu hizmetlerinden, liyakatli çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Allah bu mahrumiyeti onlara da yaşatsın inşallah."