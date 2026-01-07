Elazığ'da 36 Saatten Fazladır Süren Su Kesintisi Vatandaşların Tepkisine Yol Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Elazığ'da 36 Saatten Fazladır Süren Su Kesintisi Vatandaşların Tepkisine Yol Açtı

07.01.2026 16:40  Güncelleme: 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da kaç saat süren su kesintisi, vatandaşların kombi ve temizlik ihtiyaçlarını olumsuz etkiledi. Kent sakinleri, belediyenin hizmetlerinden şikayetçi.

Haber: Sakine Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'da dün sabah saatlerinden itibaren başlayan su kesintisi kent sakinlerinin tepkisine yol açtı. Bir Elazığlı, "Hiçbir hareket yok. Şimdi de evimizde su yok. Kombiyi bile çalıştıramıyor ve donuyoruz. Elazığ Belediyesi'ne bu hizmetlerinden, liyakatli çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Allah bu mahrumiyeti onlara da yaşatsın inşallah" dedi.

Elazığ Belediyesi, şehre su akışını sağlayan ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle Çaydaçıra, Abdullahpaşa, Sürsürü, Ataşehir ve Olgunlar mahallelerinde gün içinde su kesintisi uygulanacağını duyurmuştu. Kesintinin ardından kent genelinde çeşmelerde uzun kuyruklar oluştu.

Arızanın giderildiği açıklansa da suların gelmemesi tepkileri artırdı. Bir kent sakini şöyle konuştu:

"Elazığ Ataşehir Mahallesi'nde sularımız olmadığı için kombiyi çalıştıramıyoruz. Ev buz gibi. Dışarda 15 santim kar var. Su kesintisinden dolayı belki borular donacak ve su gelse bile evimize su gelmeyecek. Rezillik diz boyu. Bulaşığı, temizliği boş verin kendi kişisel ihtiyaçlarımızı, temizliğimizi yapacak su bile yok. Kar yağdığı zaman araçlarla dışarı çıkamıyoruz. Belediyenin çalışmaları çok olumsuz yönde. Hiçbir hareket yok. Şimdi de evimizde su yok. Kombiyi bile çalıştıramıyor ve donuyoruz. Elazığ Belediyesi'ne bu hizmetlerinden, liyakatli çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Allah bu mahrumiyeti onlara da yaşatsın inşallah."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Belediye, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ'da 36 Saatten Fazladır Süren Su Kesintisi Vatandaşların Tepkisine Yol Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti 200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti
5 TL’lik Tartışma Kanlı Bitti 5 TL'lik Tartışma Kanlı Bitti
Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı Musaba, Fenerbahçe kariyerine çok hızlı başladı
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya güç konuşlandıracak
ABD’den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz ABD'den Ukrayna-Rusya görüşmelerine ilişkin açıklama: Anlaşmaya varabileceğimizi umuyoruz

18:54
TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
17:50
’’Skriniar abartıldığı kadar iyi değil’’ diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
''Skriniar abartıldığı kadar iyi değil'' diyen Servet Çetin, çok beğendiği 3 ismi saydı
17:24
PKKYPG, Halep’te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor
17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:31
Tarihe damga vuracak keşif Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Tarihe damga vuracak keşif! Türklere ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 19:24:01. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da 36 Saatten Fazladır Süren Su Kesintisi Vatandaşların Tepkisine Yol Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.