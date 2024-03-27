Elazığ\'da TÜSÇAD, ilkokul öğrencisinin hayalini gerçeğe dönüştürdü

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Elazığ'da Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD), ilkokul öğrencisi Sude Naz'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Küçük kızın çizdiği resime göre odası TÜSÇAD Elazığ Şube Başkanı İlhan Şen ve dernek üyeleri tarafından yeniden düzenlendi. Sude, okul çıkışında odasını görünce büyük mutluluk yaşadı.

TÜSÇAD, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı ile hayata geçirdiği " Türkiye'nin Geleceğine Yön Verecek Nesiller" projesi ile çocukların hayal dünyalarına hitap eden özel bir girişime imza attı. İlköğretim ve ortaokul seviyesindeki çocukların hayal dünyalarını temel alarak çalışma odalarını yeniden düzenleyerek onlara destek olmayı hedefleyen TÜSÇAD, bu projesini ilk Şehit Vedat Kılınçarslan İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Hülya Ünver'e ileterek başlattı. Öğrencilerin hayal dünyalarını resim aracılığıyla ortaya koymalarını isteyen derneğin bu çağrısına cevap veren öğrencilerden biri de 3'üncü sınıf öğrencisi Sude Naz Eder (10) oldu. Sude Naz'ın çizdiği resimdeki odanın gerçeğe dönüşmesi için harekete geçen TÜSÇAD Elazığ Şube Başkanı İlhan Şen ve dernek üyeleri, Sude'nin ailesiyle iletişime geçerek projeyi hayata geçirmeyi teklif etti. Ailenin olumlu yanıtıyla birlikte odayı Sude'nin hayal dünyasına uygun olarak yeniden düzenlemek için kolları sıvadılar. İlk adım olarak odanın boşaltılması ve boyanmasıyla başlayan çalışma, ardından Sude'nin resminde gördüğü yatak, dolap, çalışma masası ve perde gibi eşyaların temin edilip yerleştirilmesiyle devam etti. Her detayın özenle seçilip Sude'nin çizdiği resmin aynısı ve aynı renkte olmasına dikkat edildi. Kendisine yapılan sürprizi öğretmeni ile birlikte okul çıkışı öğrenen minik kız, odasını gördüğünde büyük bir mutluluk yaşadı.

"Sude Naz'ın mutlu olması bizim için gurur verici, biz de duygulandık"

Projedeki amaçlarının öğrencilere eğitimde destek sağlamak olduğunu belirten TÜSÇAD Elazığ Şube Başkanı İlhan Şen, "Dernek yönetimi ve üyelerimizle birlikte geleceğimize yön verecek nesiller düşüncesiyle ilk olarak Sude Naz kızımızın hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktık. Emek verdik ve sonunda projemizi tamamladık. Derslerinde başarılı, azimli, bir o kadar da çalışkan olan Sude Naz kızımızın hayallerini süsleyen odasını dizayn ettik. Bizim bu projedeki amacımız, derslerinde başarılı öğrencilere eğitim süreçleri boyunca destek sağlayabilmek ve farkındalık oluşturarak da eğitim bilimcini pekiştirmek. Umarım bundan sonraki projelerimiz devam eder ve birçok hayata dokunmuş oluruz. Bu hususta bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve tüm yardımseverlere teşekkür ederim. Sude Naz'ın mutlu olması bizim için gurur verici. Biz de duygulandık. Hayalleri gerçekleşmiş oldu. İnşallah, bundan sonraki süreçte eğitiminde daha başarılı olur" dedi.

"Hayal ettim ve resim çizdim. Ondan sonra da odam gerçek oldu"

Heyecanla duygularını anlatan Sude Naz ise, "Resmim güzel olmuştu ama bu daha güzel. O yüzden bunu yapan herkese teşekkür ederim. Ben bu çalışmayı çok sevdim ama hiçbir şeyden haberim yoktu. Bana sürpriz oldu. Ben hayal ederken güzel hayal etmiştim. Zaten öğretmenimiz bizi sürekli hayal dünyamıza gönderiyor. Ben de orada hayal ettim ve resim çizdim. Ondan sonra da odam gerçek oldu" diye konuştu.

Sude Naz'ın sınıf öğretmeni Hülya Ünver de, "Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği projesi çerçevesinde birlikte bir çalışma yürüttük. Sude'nin odasını tasarladık ama bunu tasarlarken Sude'ye çok belli ettirmedik. Sınıf içinde bir resim çalışması yaptık ve bu resim çalışmasında çocuklar hayal dünyasında olanları resme yansıttılar. Resimde çizdiklerinin hepsi gerçekleşmiş. Bunu da Sude ile beraber gördük. Sude'nin hayalini gerçekleştirdiler, hepsine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ