Elazığ\'da TÜSÇAD, ilkokul öğrencisinin hayalini gerçeğe dönüştürdü

Elazığ'da Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği (TÜSÇAD), ilkokul öğrencisi Sude Naz'ın hayalini gerçeğe dönüştürdü. Küçük kızın çizdiği resime göre odası TÜSÇAD Elazığ Şube Başkanı İlhan Şen ve dernek üyeleri tarafından yeniden düzenlendi. Sude, okul çıkışında odasını görünce büyük mutluluk yaşadı.
TÜSÇAD, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün onayı ile hayata geçirdiği " Türkiye'nin Geleceğine Yön Verecek Nesiller" projesi ile çocukların hayal dünyalarına hitap eden özel bir girişime imza attı. İlköğretim ve ortaokul seviyesindeki çocukların hayal dünyalarını temel alarak çalışma odalarını yeniden düzenleyerek onlara destek olmayı hedefleyen TÜSÇAD, bu projesini ilk Şehit Vedat Kılınçarslan İlkokulunda görev yapan sınıf öğretmeni Hülya Ünver'e ileterek başlattı. Öğrencilerin hayal dünyalarını resim aracılığıyla ortaya koymalarını isteyen derneğin bu çağrısına cevap veren öğrencilerden biri de 3'üncü sınıf öğrencisi Sude Naz Eder (10) oldu. Sude Naz'ın çizdiği resimdeki odanın gerçeğe dönüşmesi için harekete geçen TÜSÇAD Elazığ Şube Başkanı İlhan Şen ve dernek üyeleri, Sude'nin ailesiyle iletişime geçerek projeyi hayata geçirmeyi teklif etti. Ailenin olumlu yanıtıyla birlikte odayı Sude'nin hayal dünyasına uygun olarak yeniden düzenlemek için kolları sıvadılar. İlk adım olarak odanın boşaltılması ve boyanmasıyla başlayan çalışma, ardından Sude'nin resminde gördüğü yatak, dolap, çalışma masası ve perde gibi eşyaların temin edilip yerleştirilmesiyle devam etti. Her detayın özenle seçilip Sude'nin çizdiği resmin aynısı ve aynı renkte olmasına dikkat edildi. Kendisine yapılan sürprizi öğretmeni ile birlikte okul çıkışı öğrenen minik kız, odasını gördüğünde büyük bir mutluluk yaşadı.
"Sude Naz'ın mutlu olması bizim için gurur verici, biz de duygulandık"
Projedeki amaçlarının öğrencilere eğitimde destek sağlamak olduğunu belirten TÜSÇAD Elazığ Şube Başkanı İlhan Şen, "Dernek yönetimi ve üyelerimizle birlikte geleceğimize yön verecek nesiller düşüncesiyle ilk olarak Sude Naz kızımızın hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktık. Emek verdik ve sonunda projemizi tamamladık. Derslerinde başarılı, azimli, bir o kadar da çalışkan olan Sude Naz kızımızın hayallerini süsleyen odasını dizayn ettik. Bizim bu projedeki amacımız, derslerinde başarılı öğrencilere eğitim süreçleri boyunca destek sağlayabilmek ve farkındalık oluşturarak da eğitim bilimcini pekiştirmek. Umarım bundan sonraki projelerimiz devam eder ve birçok hayata dokunmuş oluruz. Bu hususta bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve tüm yardımseverlere teşekkür ederim. Sude Naz'ın mutlu olması bizim için gurur verici. Biz de duygulandık. Hayalleri gerçekleşmiş oldu. İnşallah, bundan sonraki süreçte eğitiminde daha başarılı olur" dedi.
"Hayal ettim ve resim çizdim. Ondan sonra da odam gerçek oldu"
Heyecanla duygularını anlatan Sude Naz ise, "Resmim güzel olmuştu ama bu daha güzel. O yüzden bunu yapan herkese teşekkür ederim. Ben bu çalışmayı çok sevdim ama hiçbir şeyden haberim yoktu. Bana sürpriz oldu. Ben hayal ederken güzel hayal etmiştim. Zaten öğretmenimiz bizi sürekli hayal dünyamıza gönderiyor. Ben de orada hayal ettim ve resim çizdim. Ondan sonra da odam gerçek oldu" diye konuştu.
Sude Naz'ın sınıf öğretmeni Hülya Ünver de, "Tüm Sağlıkta Çalışanlar Derneği projesi çerçevesinde birlikte bir çalışma yürüttük. Sude'nin odasını tasarladık ama bunu tasarlarken Sude'ye çok belli ettirmedik. Sınıf içinde bir resim çalışması yaptık ve bu resim çalışmasında çocuklar hayal dünyasında olanları resme yansıttılar. Resimde çizdiklerinin hepsi gerçekleşmiş. Bunu da Sude ile beraber gördük. Sude'nin hayalini gerçekleştirdiler, hepsine çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ
Son Dakika › Yerel › Elazığ'da TÜSÇAD, ilkokul öğrencisinin hayalini gerçeğe dönüştürdü - Son Dakika
Türkiye'de evlerde en çok tercih edilen bulaşık deterjanı markalarından Fairy, ürünleri ile sunduğu değeri, oluşturduğu sosyal faydalarla daha da artırıyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte Kazancılar Çarşısı esnafı ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde durmak yok, koşmaya devam mesajı verdi ve insan ve hizmet odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta katıldığı iftar programında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, bu sistemin herkesi pişman ettiğini söyledi. Akşener ayrıca, İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Adayı Muhammet Gür'ün önde olduğunu belirtti.
AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçiminde Karabük'ü zaferine eklemek için gayret etmeleri gerektiğini söyledi. Karabük'te değişim ve dönüşüm ihtiyacının olduğunu vurgulayan Keskinkılıç, Karabük'ün deprem tehdidi altında olduğunu belirtti ve Karabük Belediyesi'nde değişim gerektiğini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında, yapılmamış hizmetleri yapacaklarını ve halkın yüzünü güldüreceklerini belirtti. Ayrıca, öğretmenlere destek verdiklerini ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçları ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen 35 İHA'nın yanı sıra, roket saldırıları da engellendi. Krasnodar'da ise petrol rafinerisine yapılan saldırı girişimi etkisiz hale getirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye Düziçin'de emeklilere hitap ederek, AKP iktidarı döneminde emekli maaşlarının düştüğünü ve kaybedilen hakların seçim sandığında aranması gerektiğini söyledi. Ayrıca, altın madeni tehlikesine karşı mücadele edeceklerini ve öğretmenlere destek verdiklerini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Son seçimim' açıklamasına destek vererek, 'Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz' dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda kentsel dönüşüme ilişkin, AKP Adayı'nı hedef aldı. Ergin, Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracaklarını ve buraları devlete kalacağını söyleyerek yerinde dönüşümü savundu.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşmasının beklendiğini belirtti. Özmete, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördüğünü ifade etti. Yaşlanan nüfusun toplumun hemen hemen tüm sektörlerini etkilediğini vurgulayan Özmete, yaşlıların ve ailelerinin desteklenmesi için sağlık ve sosyal bakımın bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi gerektiğini söyledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?