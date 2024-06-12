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Elazığ'da yangın: Dumandan etkilenen 2 çocuk tedavi altına alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir evin mutfağında çıkan yangın sonucunda dumandan etkilenen 2 çocuk, tedavi altına alındı.

Olay, Abdullahpaşa Mahallesi 252. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir evin mutfağında yangın çıktı. Yangın, ev sakinlerinin müdahalesi ile söndürülürken 2 çocuk dumandan etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuklar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.