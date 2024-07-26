Elazığ Maden İlçesindeki Tescilli Yapılar Halk Kütüphanesi Olabilir

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Elazığ'ın 10 ilçesinden 9'unda halk kütüphanesi olduğunu belirten Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, "Demir yollarına ait olan ve zamanında lojman olarak kullanılan 2 tescilli yapı, halk kütüphanesi olarak değerlendirilebilir" dedi.

Maden ilçesi yeraltı kaynakları ve tarihi yapıları ile dikkat çekiyor. Bunlardan birisi ise devlet demir yolları çalışanları için zamanında yapılan lojmanlar. Atıl durumda olan 2 tescilli yapı için Bakır Maden Kültür, Turizm, Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Deniz Seyrek öneride bulundu. Elazığ'ın tüm ilçelerinde halk kütüphanesi olduğunu ve Maden'de olmadığını dile getiren Seyrek, 2 lojmanın restore edilerek halk kütüphanesi olarak kullanılabileceğini söyledi.

"Binaların halk kütüphanesi olması talebimiz var"

Yapıların zamanında lojman binası olarak kullanıldığını aktaran Seyrek, "Tescil kaydında da 11 ve 12 plan No'lu lojmanlar olarak geçiyor. 2016 yılında tescil edildiler. Binaların tarihi, Maden ilçesine 1935 yılının temmuz ayında demir yolu yani ilk tren ulaşıyor. Binalar bu yıllarda inşa edilmiş. Fakat günümüze geldiğimiz zaman bu iki bina atıl durumda bırakılmış. Lojman olarak kullanmıyorlar. Binaların üstüne tarihi eser tabelası asmalarına rağmen atıl durumda kalmış ve harabe halde duruyor" diye konuştu.

Bu iki binanın işlevlendirilmesi talebinde bulunduklarını aktaran Seyrek, "Bunu resmi kurumlara ve siyasilere ilettik. Elazığ'ın 10 ilçesinden 9 tanesinde halk kütüphanesi var. Halk kütüphaneleri devletin bir politikası. Her ilçede bir halk kütüphanesi olması yönünde çalışma var. Ancak Maden ilçemizde halk kütüphanesi yapılmamış. Bu da yer tahsisi edilmediğinden dolayı halk kütüphanesi oluşturamadık diye gerekçeleri beraberinde karşımıza çıkarıyor. Yer tahsisi edildiğinde içinde bütün materyallerin, masalar, kitaplar, bilgisayar gibi her türlü teşrifat onlar tarafından sağlanacağı belirtildi. İlçemizde inşa edilen 148 tane TOKİ konutu ile 110 tane AFAD konutunun tam ortasında tarihi önemi, bulunduğu konum ve fiziksel şartları ile birlikte ilçemizde daha çok faydanın sağlanabileceği bir halk kütüphanesi yapılabilecek bir alan. Biz bu talebimizi, önerimizi ilçemizdeki hem kaymakamımıza ilettik hem de siyasilere ilettik" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ