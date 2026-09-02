Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesinde danışanların şiir ve müzik etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesinde danışanların şiir ve müzik etkinliği gerçekleştirildi

Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesinde danışanların şiir ve müzik etkinliği gerçekleştirildi
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Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Yataklı Erişkin Arındırma Merkezi'nde danışanların hazırladığı şiir ve konser programı düzenlendi. Etkinlikte, danışanların sahnedeki performansları izleyenlerden tam not alırken, hastane başhekimi ve yönetimi de katılarak destek verdi.

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Yataklı Erişkin Arındırma Merkezi'nde, danışanların hazırladığı şiir ve konser gerçekleştirildi.

Danışanların aktif katılımıyla düzenlenen programda, birbirinden güzel şiirler seslendirilirken çeşitli eserler de müzik eşliğinde dinleyicilerle buluşturuldu. Danışanların kendi emekleriyle hazırladıkları etkinlik, katılımcılara duygu dolu ve keyifli anlar yaşattı.

Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen konsere, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hilal Kaya ile hastane yönetimi de katıldı. Danışanların sahnedeki performansları ve etkinliğe gösterdikleri özveri, programa ayrı bir anlam kattı.

Sanatın iyileştirici ve birleştirici yönünün ön plana çıktığı etkinlikte, danışanların kendilerini ifade etmelerine ve yeteneklerini ortaya koymalarına imkan sağlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesinde danışanların şiir ve müzik etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesinde danışanların şiir ve müzik etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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