Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Belediye Başkanlarını Ziyaret Ediyor

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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak görevlerine başlayan Belediye Başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan'ı makamında ziyaret eden Başkan Alan, geçmişe Keban'ın sorunları ve bölgenin önemli bir üretim kalemi olan alabalık konusunda kendisiyle önemli çalışmalar yürüttükleri Yücel Doğan'ın Keban Belediye Başkanlığı'na seçilmesinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan'ın her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Alan, "Yücel Doğan başkanımız bizim için çok kıymetli ve çok değerli bir isim. Allah görevini hayırlı-uğurlu etsin. Keban ilçemize çok güzel hizmetler ve projelerle birlikte özellikle alabalık üretiminin artırılması konusunda başarılı çalışmalar yapacağından hiçbir şüphem ve hiçbir tereddüttüm yok. Rabbim kendisini utandırmasın diyor ve tekrar grevinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Alan, Keban ilçesinden sonra Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar'ı ziyaret etti. Ağınlı iş insanı ve Elazığ TSO üyesi Ahmet Birol Korkmaz ile birlikte Başkan Çakar'ı ziyaret ederek görevinin hayırlı uğurlu olması ve başarı dileklerini ileten Başkan Alan, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak Ağın'ın sorunlarını sahiplendiklerini ifade etti. Ağın'ın Cazibe Merkezi kapsamına alınmamasına tepki gösterip bunun düzeltilmesi adına gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Alan, "Başkanlık dönemimiz içerisinde üzüntüyle karşıladığımız bir konu vardı. Ağın ilçemizin Cazibe Merkezi kapsamına alınmaması bizi ziyadesiyle üzmüştü. O dönemde çok kıymetli valimizle ve sayın milletvekillerimizle birlikte Ağın'ın cazibe merkezi kapsamına alınması ve 6 Bölge Teşvik imkanlarından yararlanması için elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyduk ve bu çalışmalarımızı ısrarla devam ettiriyoruz. İnşallah sayın belediye başkanımız ve sayın milletvekillerimizle birlikte Ağın ilçemizi bu kapsama dahil edeceğiz. Zira ilimizin markası haline gelmiş ve ülkemizde önemli bir kabul görüp aranılan yöresel lezzetimiz Ağın leblebisini hem tanıtım hem de ticari olarak daha ötelere taşımamamız gerekiyor. Bizler bu nadide lezzeti Ticaret ve Sanayi Odası, Ağın Belediyesi ve Kadın Kooperatifimizin ortak girişimleriyle önemli bir noktaya taşıyarak ilçemiz ekonomisine katkı sunacağız" diye konuştu.

Ağın'ın derdiyle dertlenen bir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanına sahip olmalarının kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini ifade eden Ağın Belediye Başkanı Şeref Çakar, ziyaretlerinden dolayı Başkan Alan'a teşekkür etti. - ELAZIĞ