Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen isimleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Alan'ın ziyaret ettiği ilk başkan Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu oldu. Kovancılar Belediyesi ise ikinci durağı oldu.

17.04.2024 14:11  Güncelleme: 14:14
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Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen isimleri ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Başkan Alan'ın ziyaret edip görevini hayırlı olmasını dilediği ilk başkan Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu oldu. Palu Belediye Başkanlığına seçilen Muhammet Septioğlu'na görevinin hayırlı olması dileklerini ileten Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, oda olarak Palu için ne yapılması gerekiyorsa Belediye Başkanıyla birlikte bunu hayata geçirmenin ortak mücadelesini verip Palu'yu hak ettiği yere getireceklerini dile getirdi.

Başkan Alan'ın hayırlı olsun ziyaretlerinde ikinci durağı ise Kovancılar Belediyesi oldu. Geçmiş dönemde kendisiyle yol birliği yaptığı Vahap Gök'ün Kovancılar Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, konuşmasında şunları söyledi:

"Bizler bugün, hızla gelişen ve bölgede önemli bir cazibe merkezi haline gelen Kovancılar ilçemize Belediye Başkanı seçilen değerli dostum ve arkadaşım Vahap Gök beyefendiye hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Başkanımız Vahap Gök, hem Kovancılar İş Adamları Derneğinde hem de siyasi ilçe başkanlığı görevlerinde ilçenin kalkınması adına elini değil, gövdesini taşın altına koyduğuna bizzat şahidiyim. Allah nasip ederse ilerleyen dönemlerde Karma Organize Sanayi Bölgesini hızlı bir şekilde hayata geçirmek adına hem Kovancılar hem Palu hem de il ve ilçelerimiz mülki amirleriyle Karma OSB'mizin açılışını gerçekleştireceğiz. Uzun yıllar Avrupa'da kalmış Avrupa'yı bilen Avrupa'yı koklayan bir iş insanı olarak inanıyorum ki bu dönemde Kovancılar şaha kalkacak ve Kovancılar'da çok güzel işler yapılacak. Bundan hiç kimsenin hiç bir şüphesi ve tereddüdü olmasın. Ben tekrar Başkanıma görevinin hayırlı olmasını diliyor, her zaman kendilerinin yanında olacağımızı ifade ediyor, görevinde başarılar diliyorum." - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Belediye Başkanlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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