Elazığ Toplum Ruh Sağlığı Merkezi\'ndeki etkinlikte özel bireyler Emrah Güllü\'nün şarkılarıyla eğlendi

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Elazığ Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin Farkındalık Haftası çerçevesinde düzenlediği etkinlikte özel bireyler, O Ses Türkiye finalisti Emrah Güllü'nün şarkıları eşliğinde oynayarak eğlendi.

Elazığ Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM), 10-16 Mayıs Farkındalık Haftası çerçevesinde "Hayat bizim içimizde, biz hayatın içindeyiz" temasıyla etkinlik düzenledi. Etkinlikte sessiz sinema gösterimi, Kafkas dans gösterisi ve birbirinden güzel şarkılarla dolu konser programı yer aldı. 2014-2015 sezonunda "O Ses Türkiye" yarışmasında finale çıkarak büyük bir başarı elde eden Emrah Güllü, etkinliğe katılanlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Etkinlikte ayrıca Hazal Akay da konser verdi. Tedavi gören hastalar, şarkılar eşliğinde oynayarak unutulmaz bir gün yaşadı.

TRSM'de görevli Psikolog İsmail Yücel, "Bugün burada 'Hayat bizim içimizde biz de hayatın içindeyiz' temalı etkinlik için buluştuk. Hastanemizin ve Toplum Sağlığımızın değerli çalışanları ve hastalarımız tarafından hayata geçirilen bu gösterinin içinde kürsü başı, Kafkas dans grubu ve Metin Özturan'ın 'Sessiz Çığlık' adlı gösterisi bulunmakta. Umarım güzel bir gösteri sunabilmişizdir. Dışarıdan baktığımızda estetik açıdan çok güzel bir etkinlikti. Elimizden geldiğince güzel bir gösteri sunmaya çalıştık" dedi. - ELAZIĞ