Elbistan Belediyesi, Ramazan Ayı öncesi dar gelirli ailelere gıda kolisi dağıtacak

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Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yaklaşan Ramazan Ayı öncesi dar gelirli aileler için dağıtılacak gıda kolilerinin hazır olduğunu söyledi.

Dağıtım öncesi incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz yaptığı değerlendirmede, "Ramazana hazırız. Can Kulağı Koordinasyon Merkezi'mizde hummalı bir çalışma yapılıyor. Gıda kolilerimiz ramazan için hazırlandı. Bu ramazanda 93 mahallemizin tamamına ulaşıp, dar gelirli hemşerilerimizin gönüllerine dokunacağız. Bu süre zarfında tüm talepleri karşılamaya çalışacağız. Yaklaşık 10 bin civarında gıda kolisi dağıtımımız olacak. Bunun önemli bir kısmını Can Kulağı Platformumuz karşılayacak. Kalan kısmını da diğer STK'larımız vatandaşlarımıza ulaştıracak. Bunu bir yardım olarak görmemek lazım. İhtiyaç sahibi ve dar gelirli hemşerilerimizle kurduğumuz bir gönül köprüsü olarak görmek lazım. Deprem, Elbistan'ımızda çok ciddi ekonomik sorunları da beraberinde getirdi. Biz de ekonomik zorluk yaşayan hemşerilerimizin bir nebze de olsa bütçelerine katkı sunmak ve iftar sofralarını şenlendirmek adına bu çalışmaları önemsiyoruz. İnşallah, ramazan ayını birlik, beraberlik ve dayanışma içinde tamamlayıp bayramımızı da aynı şekilde kutlarız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ